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Обеззараживающее средство вызвало отравление в термальном комплексе Екатеринбурга
Разлив обеззараживающего средства вызвал отравление в термальном комплексе Екатеринбурга
В результате случайного разлива обеззараживающего средства в термальном комплексе «Баден-Баден» на Урале были госпитализированы несколько сотрудников и гостей.
Причиной отравления сотрудников и гостей термального комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге стал случайный разлив обеззараживающего средства при обслуживании оборудования, передает ТАСС.
В комплексе сообщили: «Один из сотрудников комплекса при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении допустил случайный разлив обеззараживающего средства. Следуя инструкциям, старший администратор смены попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая, которая оказала всю необходимую помощь нашим сотрудникам».
В администрации комплекса отметили, что последствия были быстро устранены – все технические помещения проветрили и провели санитарную обработку. Сотрудники, которые были госпитализированы, чувствуют себя хорошо и скоро вернутся к работе.
На данный момент термальный комплекс функционирует в обычном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге произошло массовое отравление хлором, в результате которого пострадал 31 человек.