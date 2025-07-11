Песков заявил о готовности европейских политиков исказить историю ради выгоды

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков обвинил европейских политиков в недостаточной образованности и склонности искажать историческую память, передает ТАСС.

Он отметил, что многие европейские лидеры не отличаются последовательностью в своих позициях и готовы изменять восприятие истории ради текущих интересов.

Песков заявил: «В целом европейские политики не столь последовательны в своей позиции и не столь образованы в своей исторической памяти. Они готовы эту историческую память коверкать в угоду сегодняшнему дню, в угоду сиюминутным интересам, как им кажется. Это не поможет им в будущем однозначно».

Заявление последовало после вопроса журналистов о реакции на слова президента Польши Анджея Дуды относительно осведомленности Владимира Зеленского о Волынской резне до их личного общения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не был осведомлен о Волынской резне до их личной беседы.

Дуда подчеркнул, что признание трагедии Волынской резни должно стать основой отношений между Варшавой и Киевом.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский допустил возможность обсуждения с генсеком НАТО Марком Рютте вопросов истории Малороссии и Войска Запорожского. Мединский также предложил отправить Рютте школьный учебник истории, чтобы тот узнал, что в XII веке Украины не существовало.