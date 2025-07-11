Юрист рассказала об основных мошеннических схемах с путевками

Юрист Спиридонова рассказала о способах мошенничества с путевками

Tекст: Ирма Каплан

«Среди самых распространенных схем мошенничества при покупке путевок – фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, где покупателю продают несуществующие путевки, поддельные договоры с фиктивной страховкой, когда граждан просят переводить деньги на личную карту якобы менеджера», – перечислила она в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что мошенники часто навязывают дополнительные услуги – так называемые «специальные» трансферы или «особые» страховки, которые оказываются фиктивными.

Также используется схема внезапного повышения стоимости тура после внесения предоплаты: клиентов привлекают ложными акциями, а затем требуют доплату после якобы возникших изменений.

Спиридонова напомнила, что мошенники часто создают фирмы-однодневки, которые исчезают сразу после получения средств обманутых клиентов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в преддверии туристического сезона участились случаи продажи фальшивых авиабилетов и туров, оформляемых через поддельные сайты с заманчивыми скидками.