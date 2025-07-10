По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.3 комментария
Американский разведдрон заметили над Черным морем рядом с Румынией
Над Черным морем был замечен стратегический разведывательный дрон США, который приближался к границе Румынии, стартовав из Италии.
По данным сервиса Flightradar, стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk патрулировал район над Черным морем рядом с румынской границей, передает ТАСС. Ранее этот разведывательный аппарат был запущен с территории Италии.
В то же время в районе Калининградской области фиксировались американские самолеты-разведчики Bombardier Challenger 650 Artemis и Saab 340B ISR. Оба воздушных судна вылетели из Литвы и курсировали вблизи границ.
В прошлом году в Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper.