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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    11 комментариев
    10 июля 2025, 13:03 • Новости дня

    В Кремле анонсировали совещание Путина по вопросам образования

    Песков: Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин проведет в Кремле совещание, посвященное вопросам образования, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Мероприятие приурочено к окончанию экзаменов и завершению вступительной кампании в школах и вузах. «Путин сегодня работает в Кремле, – анонсировал Песков. – В середине дня – начале второй половины дня мы ожидаем, что состоится его совещание по вопросам образования», передает ТАСС.

    Песков пояснил, что президент решил провести встречу, так как экзамены закончились, а вступительная кампания подходит к завершению.

    Накануне Песков сообщил, что в ближайшие дни Путин планирует обсудить на отдельных совещаниях актуальные вопросы здравоохранения, демографии и организацию приемной кампании в учебные заведения.

    8 июля 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для страны.

    По его словам, этот вопрос напрямую связан с будущим народа России, поэтому важно эффективно развивать демографические, экономические и социальные меры, а также укреплять сотрудничество между властями и общественными организациями.

    Путин приветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» и отметил, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится второй раз, но уже стало популярным и обзавелось традициями.

    Он отдельно подчеркнул значимость церемонии бракосочетания, которая в этом году собрала более 200 пар. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент пожелал новым семьям беречь искренние чувства, взаимопонимание, уважение, доверие, а также следовать семейным ценностям, переданным предками – почитанию старших, заботе о детях и святости материнства.

    Ранее Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.

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    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    8 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Sohu: Трамп начал угрожать пошлинами после слов Путина о превосходстве БРИКС

    Tекст: Евгения Караваева

    Публичное заявление президента России Владимира Путина о ведущей роли БРИКС вызвало заметную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Sohu.

    Заявление Владимира Путина о том, что страны БРИКС по совокупному объему ВВП превзошли G7, вызвало широкий международный резонанс, сообщает телеканал «Царьград». Дональд Трамп, по данным китайского издания Sohu, напуган этим заявлением и в негодовании пригрозил ввести повышенные пошлины для стран, поддерживающих политику БРИКС.

    Sohu отмечает, что угрозы Трампа выглядят как слабый ответ, особенно учитывая его прежние заявления о возможности введения 70-процентных пошлин. Теперь, как уточняет издание, он ограничился уровнем в 10%, что эксперты расценили как очевидное отступление.

    В Пекине считают, что заявление Путина является подтверждением формирования нового экономического порядка, центр которого смещается от Запада к странам БРИКС. Россия, представив экономические данные, продемонстрировала растущее влияние объединения и шокировала даже скептиков, ранее сомневавшихся в потенциале БРИКС.

    По мнению журналистов, действия Трампа лишь усугубляют ситуацию для Соединенных Штатов и ускоряют падение американской гегемонии, чего президент США хотел избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Лидеры стран БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили против западных торговых тарифов. Они также осудили авиаудары по Ирану и призвали к снижению пошлин.

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    7 июля 2025, 16:06 • Новости дня
    В России повышен штраф за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Евгения Караваева

    В России вырос максимальный штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства до 20 тыс. рублей.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства, сообщает РИА «Новости». Документ уже появился на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно закону, если гражданин не информирует в установленном порядке военный комиссариат или орган, ведущий первичный воинский учет, о смене места пребывания, не подтвержденной регистрацией, либо не является в военкомат в установленный срок после переезда, ему теперь грозит административный штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

    Ранее Госдума и Совфед одобрили штрафы за несообщение в военкомат о переезде.

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    8 июля 2025, 17:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта

    Президент подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта

    Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Главой Минтранса России стал Андрей Никитин, сменивший на посту прежнего руководителя по решению президента страны.

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта, сообщает сайт Кремля.

    В документе уточняется, что Никитин назначен согласно п. «д» ст. 83 Конституции России.

    Новый министр официально приступил к исполнению обязанностей с момента подписания соответствующего указа президентом. Указ вступил в силу немедленно после публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Никитин заявил о приоритетности решения проблем с аэропортами России.

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    7 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Лицам без гражданства разрешили служить по контракту в ВС России

    Президент разрешил лицам без гражданства служить по контракту в ВС России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий лицам без гражданства возможность заключать контракт с Вооруженными силами страны до завершения мобилизации.

    Поправки внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», передает ТАСС.

    Теперь иностранные граждане и лица без гражданства получили право заключать контракты о прохождении военной службы в России.

    Контракты с такими гражданами будут действовать до окончания периода мобилизации, завершения военного положения или истечения военного времени. Закон расширяет круг лиц, имеющих право служить по контракту в российских военных структурах, включая воинские формирования.

    7 июля Владимир Путин также подписал закон, увеличивающий штраф за несообщение о переезде в военкомат.

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    9 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    CNN: Трамп отказался отдавать России победу на Украине

    CNN: Трамп не захотел завершать поддержку Украины и усиливать позиции России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп пока не намерен отказываться от поддержки поставок вооружений Киеву и рассматривает возможность отправки еще одного комплекса Patriot.

    Трамп не склонен отдавать России победу в конфликте на Украине, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN. По информации телеканала, два собеседника отметили, что Трамп в настоящее время не собирается завершать военную помощь Киеву, чтобы не допустить преимуществ для Москвы.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп рассматривает возможность поставки дополнительного комплекса ПВО Patriot украинским военным. Американские чиновники считают, что одобрение Трампом нового комплекса станет первым подобным решением после ограничений, установленных администрацией Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, телеканал CNN опубликовал запись, на которой Дональд Трамп угрожает «бомбить» Москву и Пекин. Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву.

    Дональд Трамп заявил, что его застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки вооружения Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность заявления Трампа о сложностях урегулирования ситуации на Украине.

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    8 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Путин указал на исторический максимум стоимости золота в мире

    Путин отметил рекордную цену золота и рост расчетов слитками

    Путин указал на исторический максимум стоимости золота в мире
    @ Sven Hoppe/dpa/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что стоимость золота достигла исторического максимума, а операции с золотыми слитками выросли более чем в два раза.

    На встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным Владимир Путин обратил внимание на исторический максимум стоимости золота на мировом рынке, сообщает ТАСС.

    Президент отметил: «Исторический пик [цены на золото]», реагируя на доклад главы Росфинмониторинга о высокой цене этого металла.

    Чиханчин указал, что разница между покупкой, продажей и конвертацией золота приносит значительную прибыль. Путин добавил, что заметно увеличилось использование золотых слитков в расчетах, уточнив: «Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков? Где-то в два с лишним раза».

    Президент также обратил внимание на тенденцию роста непрозрачных операций с золотом, с которыми ведет борьбу Росфинмониторинг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фьючерсы на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex опустились ниже 3,3 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с мая.

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    8 июля 2025, 15:33 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев по телефону обсудили рост товарооборота

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

    В ходе обсуждения был поднят широкий круг вопросов, связанных с укреплением российско-узбекистанских отношений стратегического характера. Основной акцент сделан на реализации совместных проектов в областях энергетики, инвестиций и промышленного производства, говорится в сообщении на

    сайте Кремля.

    Стороны также уделили внимание расширению межрегионального сотрудничества и развитию культурно-гуманитарных связей между странами. Президенты пришли к соглашению о необходимости поддержания регулярного личного диалога для дальнейшего углубления двусторонних контактов.

    В пресс-службе узбекистанского лидера сообщили, что в ходе беседы главы государств отметили значимость дальнейшей координации работы и межведомственного взаимодействия для увеличения товарооборота и поддержки новых проектов промышленной кооперации в приоритетных сферах экономики, передает ТАСС.

    Также собеседники подчеркнули необходимость расширения деловых контактов на региональном уровне и активизации культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества.

    В июне президент России Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске.

    В мае лидеры по телефону подчеркнули успешные итоги выставки «Иннопром» в Ташкенте, а также договорились активизировать сотрудничество в ключевых экономических отраслях.

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    7 июля 2025, 15:29 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с ОАЭ по налогам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Документ о ратификации межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) подписал президент России Владимир Путин.

    Соглашение было заключено в Абу-Даби 17 февраля 2025 года и призвано устранить двойное налогообложение на доходы и капитал между Россией и ОАЭ, а также предотвратить уклонение и избежание от уплаты налогов, передает РИА «Новости».

    В соглашении определен перечень налогов, порядок их уплаты и критерии ограничения налоговых льгот. Также документ устанавливает методы устранения двойного налогообложения, регулирует рассмотрение обращений резидентов, разрешение споров и гарантирует отсутствие налоговой дискриминации.

    Соглашение распространяется на доходы от движимого и недвижимого имущества, прибыли предпринимателей, доходы от международных морских и воздушных перевозок, а также дивиденды, проценты, доходы от авторских прав, лицензий и физлиц. В частности, предусмотрена ставка 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.

    Между Россией и ОАЭ ранее действовало соглашение 2011 года, но его пересмотр был необходим из-за изменений в экономической деятельности обеих стран и активной переориентации российского бизнеса на азиатские и ближневосточные рынки. В пояснительной записке отмечается, что ОАЭ играют важную роль в развитии экономических связей России на Ближнем Востоке.

    18 июня в ходе телефонного разговора президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию, связанную с обострением ирано-израильского конфликта, отметив необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Напомним, министры иностранных дел России и ОАЭ провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили последствия силовой операции Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств также уделили внимание вопросам региональной безопасности.

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    7 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков анонсировал непубличные встречи Путина в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет 7 июля в Кремле ряд встреч непубличного характера, а утром уже встретился с новым министром транспорта Андреем Никитиным.

    Несколько непубличных встреч президента России Владимира Путина пройдут в Кремле 7 июля, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эти встречи запланированы в течение дня и будут носить закрытый характер.

    Песков отдельно отметил, что утром Путин провел встречу с Андреем Никитиным, который с сегодняшнего дня занял пост министра транспорта, сменив Романа Старовойта. Также представитель Кремля напомнил о насыщенном графике президента накануне.

    Вчера Путин принял участие в мероприятии Общероссийского народного фронта «Все для победы». Позже российский лидер дистанционно выступил на саммите БРИКС, проходившем в Бразилии.

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    8 июля 2025, 17:00 • Новости дня
    Президент отпустил бойца с СВО на Всероссийский свадебный фестиваль

    Tекст: Валерия Городецкая

    По личному решению президента России Владимира Путина военнослужащий прибыл из зоны СВО на свадьбу сестры, проходившую в рамках Всероссийского свадебного фестиваля.

    Мечта невесты из Красноярского края Дианы Дооновой исполнилась: ее брат, проходящий службу в мотострелковых войсках в зоне специальной военной операции, смог лично присутствовать на церемонии, сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».

    Как сообщил на мероприятии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, решение о предоставлении бойцу краткосрочного отпуска принял лично Владимир Путин. Это позволило военнослужащему поздравить молодоженов и принять участие в торжестве.

    Ранее было объявлено, что более 200 пар решили пожениться на фестивале «Россия. Соединяя сердца».

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    9 июля 2025, 03:19 • Новости дня
    Кириенко отметил последовательную работу Путина с кадрами

    Tекст: Антон Антонов

    Работа президента России Владимира Путина с кадрами является последовательной, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

    Комментируя назначение Андрея Никитина главой Минтранса, Кириенко указал на работу Никитина и во главе Агентства стратегических инициатив, и губернатором Новгородской области. Кириенко заявил, что Путин, по его мнению, учитывал «как раз этот опыт», назначая Никитина. Он отметил, что «есть кадровый резерв президента».

    «Владимир Владимирович очень последовательно людей ведет, давая возможность (попробовать себя)», – приводит слова Кириенко ТАСС.

    Кириенко указал на советский опыт кадровой подготовки, когда «человек никогда не мог двигаться вверх вертикально», а шел как бы по «винтовой лесенке» – нужно было проявить себя «и в хозяйственной деятельности, и в политической деятельности, и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном».

    «В этом есть своя большая правда. Тогда человек приобретает стереовзгляд. Не узкий взгляд, узкопрофильный, а многомерный», – сказал Кириенко.

    Напомним, Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта. Никитин заявил о приоритетности решения проблем с аэропортами России. С февраля он работал заместитель министра транспорта России.

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    7 июля 2025, 15:58 • Новости дня
    Путин подписал закон о статусе ветерана для участников СВО в новых регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет статус ветерана боевых действий лицам, выполнявшим задачи в рамках спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их принятия в состав России.

    Закон предусматривает, что статус ветерана получат те, кто работал в указанных регионах не менее шести месяцев либо был досрочно откомандирован по уважительным причинам, передает ТАСС. Особое внимание уделено военнослужащим спасательных формирований МЧС, которые в ходе СВО занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов.

    Документ был внесен в Госдуму летом 2022 года, однако рассмотрение несколько раз откладывалось. В декабре 2024 года депутаты приняли закон, но жители Донбасса обратились с просьбой распространить его действие на их регионы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обратиться в Совет Федерации для создания согласительной комиссии по доработке закона. Впоследствии нормы закона были скорректированы, чтобы охватить ДНР и ЛНР.

    В июне 2025 года Госдума окончательно одобрила документ в редакции согласительной комиссии, и после этого президент подписал его, закрепив статус ветерана за всеми участниками спецоперации на новых территориях России.

    В апреле Госдума наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области.

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    8 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировалось 105 тыс. человек

    Победители второго сезона конкурса «Это у нас семейное» получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий

    На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировалось 105 тыс. человек
    @ family.rsv.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «В то время как другие состязания отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, по решению Владимира Путина, число победителей коккурса возрастет в два раза по сравнению с первым сезоном. Во вторник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная второму сезону всероссийского проекта, направленного на выявление и поддержку семей с активной жизненной позицией.

    «Главный смысл конкурса «Это у нас семейное» ранее обозначил президент Владимир Путин. Напомню, он говорил, что наша страна – это семья семей всевозможных национальностей, вероисповеданий, с разным количеством детей, где все семьи дружные, сильные и наполненные счастьем», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета конкурса.

    Напомним, впервые о проведении конкурса «Это у нас семейное» заявил президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года в рамках открытого урока «Разговор о важном». Цель данного проекта – поддержка традиционных семейных ценностей и укрепление российских семей. Участие в конкурсе дает возможность находить интересные совместные занятия и увлечения представителям разных поколений, исследовать историю своей семьи и возрождать лучшие семейные традиции.

    По словам Кириенко, «главный приз конкурса – это эмоции, а также возможность для любого участника заявить о себе на всю страну». «Каждая российская семья этого заслуживает», – считает он.

    Говоря о втором сезоне конкруса, Кириенко напомнил, что он проводится по прямому поручению главы государства: «Президент сразу сказал: этот проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет самым массовым. Так и произошло – в первом сезоне приняли участие около 600 тыс. человек со всей страны».

    «В то время как другие состязания отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье», – пояснил он. Также Кириенко рассказал, что по решению президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

    «Конкурс позволил нам рассказать о себе на всю Россию.

    Мы не певцы и не танцоры, но зрителям понравились подготовленные нами номера. А наш папа оказался супер-поваром», – поделилась Мариам Рыцарская, финалист первого сезона и представитель сразу двух семей – Абраамян и Рыцарских.

    «Конкурс создал всероссийское коммьюнити семей из разных регионов. Мы из Московской области, но подружились и регулярно общаемся с участниками из Великих Лук, Воронежа. Не так давно мы вместе путешествовали на Байкал», – рассказала она. По ее словам, ни о какой конкуренции между нами нет и речи: «Для большинства участников конкурса «Это у нас семейное» – фестиваль талантов, которые каждая семья открывает в себе с помощью проекта».

    Помимо этого, конкурс способствует духовному созиданию в российском обществе, отметила собеседница. «В прошлом финале на «ЦСКА Арене» все собравшиеся – а это 400 команд в среднем по шесть человек в каждой – читали православную молитву по предложению одной семьи священника», – напомнила Рыцарская.

    «Ко второму конкурсу мы поставили костюмированный номер по стихотворению Александра Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила». Съемки проходили у нас на даче, ролик уже смонтирован и готов к показу», – поделилась финалистка первого сезона конкурса.

    Ранее гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин рассказал, что в среднем в каждой семейной команде конкурса участвуют от пяти до семи человек, а в каждой пятой семье есть представители четвертого поколения – прабабушки и прадедушки.

    Второй сезон конкурса стартовал 27 мая. Регистрация доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября, ее прошли уже 105 тыс. человек в составе семейных команд. Подать заявки могут семьи, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В команде обязательно должен быть участник возраста 5-17 лет.

    Дистанционный этап участия в новом сезоне доступен с первого дня регистрации. Участникам даются задания – съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. Затем им предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в России по инициативе президента создана целая система поддержки семей с детьми. За последние 20 лет появились комплексные программы, которые направлены на то, чтобы дети получали качественное образование, имели равные возможности для развития и становились достойными гражданами своей страны.

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    На авторынке России произошло уникальное событие – впервые за десятилетие цены на новые легковые авто снизились. Эксперты посчитали, из чего складывается цена нового автомобиля, ввезенного из Китая, и что заложено в цену отечественной Lada. Оказалось, что ценообразование у них существенно отличается. Российский автомобиль выигрывает в цене за счет некоторых факторов. При этом демпинг на рынке все равно устраивают китайцы, чтобы выжить в кризисных условиях. Подробности

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    Режим Зеленского укрепляет себя для длительной войны

    В ближайшие дни на Украине сменится премьер-министр, и это произойдет впервые с начала СВО. Режим Владимира Зеленского начинает процедуры по внутреннему укреплению, полагая, что боевые действия затянутся на годы. Но для того, чтобы все прошло гладко, придется перехитрить президента США Дональда Трампа. Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Попытка Китая улучшить отношения с ЕС провалилась

    Китайских дипломатов в Берлине и Брюсселе вызвали «на ковер» в связи с инцидентом в Красном море, где китайский военный корабль якобы направил лазер на немецкий самолет. Сам инцидент произошел незадолго до юбилейного саммита ЕС-КНР, программа которого была сокращена. В чем заключается суть этого конфликта и какое отношение он имеет к России? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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