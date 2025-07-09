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Песков сообщил о предстоящих совещаниях Путина
В ближайшие дни Владимир Путин планирует обсудить на отдельных совещаниях актуальные вопросы здравоохранения, демографии и организацию приемной кампании в учебные заведения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет два совещания, посвященных вопросам образования, здравоохранения и демографии, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент поручил подготовить отдельно для него два совещания. Он их планирует в ближайшие дни провести. Это совещания по образованию – с учетом того, что уже завершился период ЕГЭ и ОГЭ, и приемная кампания сейчас активно идет в этой связи», – заявил Песков. Он отметил, что для обсуждения будут приглашены специалисты и чиновники, отвечающие за сферу образования.
Второе совещание, по словам Пескова, будет посвящено вопросам здравоохранения и демографии. По его словам, подготовка к заседаниям идет как в правительстве, так и в администрации президента. О точных датах и итогах совещаний будет сообщено дополнительно.
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