Песков сообщил о предстоящих совещаниях Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет два совещания, посвященных вопросам образования, здравоохранения и демографии, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент поручил подготовить отдельно для него два совещания. Он их планирует в ближайшие дни провести. Это совещания по образованию – с учетом того, что уже завершился период ЕГЭ и ОГЭ, и приемная кампания сейчас активно идет в этой связи», – заявил Песков. Он отметил, что для обсуждения будут приглашены специалисты и чиновники, отвечающие за сферу образования.

Второе совещание, по словам Пескова, будет посвящено вопросам здравоохранения и демографии. По его словам, подготовка к заседаниям идет как в правительстве, так и в администрации президента. О точных датах и итогах совещаний будет сообщено дополнительно.

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