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Чехия без F-16 одобрила программу подготовки украинских пилотов
Чешское правительство согласовало запуск программы, по которой до конца года украинские летчики пройдут курс подготовки для пилотирования самолетов F-16, которых при этом у чешских ВВС нет, сообщило министерство обороны Чехии.
«По предложению (чешского) министра обороны Яны Черноховой правительство Чехии одобрило в среду программу подготовки украинских пилотов, которую ведомство реализует через госпредприятие LOM Praha», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В рамках инициативы до конца года обучение пройдут до восьми пилотов с Украины. Программа предусматривает 150 часов летной подготовки.
Украинские летчики будут обучаться для пилотирования самолетов F-16, но их нет на вооружении чешских ВВС. В связи с этим чешские военные уточнили, что обучение будет проведено на имеющихся в стране тренажерах и дозвуковых самолетах L-39.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила: «Украине необходимы не только военная техника, но и хорошо подготовленные вооруженные силы, включая авиацию. Чехия осознает свою ответственность, и дальнейшая поддержка Украины также отвечает ее стратегическим интересам». Все расходы на подготовку берет на себя министерство обороны Чехии, добавили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в последнее время фиксируются регулярные случаи падения украинских истребителей F-16. В конце июня на Украине разбился истребитель F-16, погиб пилот подполковник Максим Устименко. В апреле в НАТО заявляли, что на Украине находятся несколько подготовленных пилотов F-16, а остальные проходят подготовку.