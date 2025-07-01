В результате удара украинских БПЛА в Льгове загорелся трехквартирный дом

Tекст: Антон Антонов

«Очередные преступления украинских нацистов. Вражеские беспилотники атаковали город Льгов», – сообщил Хинштейн в Telegram, указав, что начался пожар в одноэтажном трехквартирном доме.

Никто не пострадал. Все экстренные службы, включая пожарные расчеты, прибыли к месту происшествия. Глава города, по поручению Хинштейна, также прибыл на место.

В свою очередь, Камбулова сообщила, что « по всей территории Ростовской области объявлена воздушная опасность». «Работают силы ПВО», – сообщила она в Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 60 украинских беспилотников в ночь на 1 июля над регионами России, в том числе над Курской и Ростовской областями.