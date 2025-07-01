В МВД разоблачили замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество

Tекст: Мария Иванова

«Схема, фиксируемая в деятельности иностранных кол-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество», – сообщается в Telegram-канале УБК МВД.

Далее эксперты приводят разбор мошеннической схемы «криптотрейдинг». Сначала проводится разведка с целью оценки уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы. Для этого мошенник создает образ «эксперта», придумывая ему биографию, в том числе «обучение в престижном вузе», опыт работы на крупной бирже и т.д. При этом преступник подчеркивает идею «совместной выгоды и партнерства». Он пытается установить доверительные отношения.

После этого начинается психологическая обработка. Злоумышленник, в частности, применяет имитацию дефицита времени, ссылаясь на «плотный график».

Эксперты подчеркивают, что важную роль играет псевдоподдержка, создающая «атмосферу дружелюбия» и призванная снизить бдительность и критичность мышления жертвы.

Затем происходит внедрение ложной теории («торговой стратегии»). Мошенник описывает псевдоарбитражные операции между криптобиржами, якобы осуществляемые с помощью неких «нейросетевых ботов». Упоминание реальных сервисов вроде BestChange является попыткой придать афере видимость легитимности.

Следующим шагом является финансовая эксплуатация, в ходе которой жертву принуждают к регистрации и верификации на конкретных криптобиржах (часто называются Binance, Bybit, Huobi), следует требование внести стартовый капитал (от 100 долларов), сопровождаемое ложными обещаниями мгновенной и гарантированной прибыли.

В итоге происходит кража средств «клиента».

Напомним, накануне был вынесен приговор в отношении сына актера Вадима Демчога из «Интернов» Вильяму Демчогу по делу об афере с обналичиванием средств пожилого москвича.

В тот же день пособников мошенников задержали в Петербурге после обмана 120 человек на 150 млн рублей.