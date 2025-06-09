В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Сикорский заявил о сохранении курса Польши после выборов
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский подчеркнул, что победа националиста Кароля Навроцкого не повлияет на внешнеполитический курс страны.
Сикорский подчеркнул, что, несмотря на победу оппозиции на президентских выборах, Польша сохранит свою позицию по ключевым внешнеполитическим вопросам. Он отметил, что Навроцкий занимает прооборонную позицию и согласен с необходимостью сдерживать Россию, сообщает Politico.
По мнению Сикорского, победа популиста может даже способствовать улучшению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр подчеркнул, что Навроцкий был поддержан рядом американских официальных лиц, включая фотографию с Трампом в Овальном кабинете.
Сикорский добавил: «Если Навроцкий сможет убедить Виктора Орбана поддержать Украину, снять вето на вступление Киева в Евросоюз и интегрировать Украину на Запад, мы будем очень рады и поддержим президента в этом вопросе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиции Навроцкий одержал победу на президентских выборах, набрав 50,89% голосов во втором туре.
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу нанесет ущерб экономике и сельскому хозяйству стран объединения.
Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до разрешения исторических споров между странами.