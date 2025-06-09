Сикорский заявил о сохранении курса Польши после выборов

Tекст: Ольга Иванова

Сикорский подчеркнул, что, несмотря на победу оппозиции на президентских выборах, Польша сохранит свою позицию по ключевым внешнеполитическим вопросам. Он отметил, что Навроцкий занимает прооборонную позицию и согласен с необходимостью сдерживать Россию, сообщает Politico.

По мнению Сикорского, победа популиста может даже способствовать улучшению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр подчеркнул, что Навроцкий был поддержан рядом американских официальных лиц, включая фотографию с Трампом в Овальном кабинете.

Сикорский добавил: «Если Навроцкий сможет убедить Виктора Орбана поддержать Украину, снять вето на вступление Киева в Евросоюз и интегрировать Украину на Запад, мы будем очень рады и поддержим президента в этом вопросе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиции Навроцкий одержал победу на президентских выборах, набрав 50,89% голосов во втором туре.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу нанесет ущерб экономике и сельскому хозяйству стран объединения.

Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до разрешения исторических споров между странами.