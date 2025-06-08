Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты сталкиваются с ростом внутреннего давления из-за продолжающихся торгово-экономических разногласий с Китаем, передает ТАСС. По мнению заместителя главы аналитического центра «Китай и глобализация» Гао Чжикая, это напряжение влияет на политику Вашингтона и подталкивает американское руководство к диалогу с Пекином.

Эксперт отметил, что инициатива президента Дональда Трампа связаться с председателем КНР Си Цзиньпином свидетельствует о желании США не допустить усугубления ситуации внутри страны. «Мое личное мнение: США действительно сталкиваются с растущим давлением, и президент Дональд Трамп действительно хотел поговорить с председателем КНР [Си Цзиньпином], чтобы убедиться, что ситуация в Соединенных Штатах не выйдет из-под контроля», – заявил Гао Чжикай.

Он добавил, что для Китая инициатива Вашингтона к диалогу выглядит позитивно, поскольку Пекин не вынужден навязывать переговоры. По словам эксперта, стороны должны реализовать все достигнутые договоренности, что принесет пользу обеим экономикам.

Гао Чжикай также подчеркнул, что «факт состоявшегося звонка лучше, чем отсутствие звонка». По его словам, эта коммуникация позволила Пекину обозначить приоритетные темы, в том числе вопрос «одного Китая», а также подтвердить готовность выполнять свои обязательства.

Завершая, эксперт выразил мнение, что в современных условиях Китай становится для мира символом надежности и предсказуемости, тогда как США, по его словам, утрачивают доверие и становятся источником неопределенности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты. Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая и настаивал на взаимных уступках со стороны Пекина. Газета The Wall Street Journal сообщила о возможном снижении пошлин США на товары из Китая.