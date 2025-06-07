Житель Узбекистана осужден за службу в «Вагнере»

Гражданин Узбекистана осужден за службу в «Вагнере» по статье «Наемничество»

Tекст: Вера Басилая

Гражданин Узбекистана был признан виновным по статье «Наемничество» после службы в рядах ЧВК «Вагнер». Согласно судебным материалам, в июле 2021 года он уехал в Самарскую область, где позже присоединился к «Вагнеру», а с ноября 2022 года участвовал в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС.

В октябре 2024 года 25-летний мужчина вернулся в Узбекистан и был задержан правоохранителями. При обыске в его телефоне были обнаружены доказательства его участия в боевых действиях. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, что отражено в копии приговора.

Согласно законодательству республики, за наемничество предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее власти Узбекистана осудили 50-летнего жителя страны за участие в спецоперации на Украине в составе частной военной компании «Вагнер».

В ноябре 2024 года суд в Британии приговорил поляка Петра Кучарски к двум с половиной годам тюрьмы за то, что он представлял себя членом запрещенной в стране ЧВК «Вагнер».