Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Житель Узбекистана осужден за службу в «Вагнере»
Гражданин Узбекистана осужден за службу в «Вагнере» по статье «Наемничество»
Жителю Узбекистана, принимавшему участие в боевых действиях на Украине в составе группы «Вагнер», суд назначил пять лет ограничения свободы по обвинению в наемничестве.
Гражданин Узбекистана был признан виновным по статье «Наемничество» после службы в рядах ЧВК «Вагнер». Согласно судебным материалам, в июле 2021 года он уехал в Самарскую область, где позже присоединился к «Вагнеру», а с ноября 2022 года участвовал в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС.
В октябре 2024 года 25-летний мужчина вернулся в Узбекистан и был задержан правоохранителями. При обыске в его телефоне были обнаружены доказательства его участия в боевых действиях. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, что отражено в копии приговора.
Согласно законодательству республики, за наемничество предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.
Ранее власти Узбекистана осудили 50-летнего жителя страны за участие в спецоперации на Украине в составе частной военной компании «Вагнер».
В ноябре 2024 года суд в Британии приговорил поляка Петра Кучарски к двум с половиной годам тюрьмы за то, что он представлял себя членом запрещенной в стране ЧВК «Вагнер».