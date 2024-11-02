Притворявшийся членом «Вагнера» поляк получил 2,5 года тюрьмы

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил Кучарски к двум с половиной годам тюремного заключения, передает ТАСС.

Кучарски обвинялся в том, что он выдавал себя за члена запрещенной в Британии частной военной компании «Вагнер». В ходе допроса он признался, что купил значки группы и прикрепил их на одежду, желая вызвать реакцию окружающих.

Напомним, в августе 49-летнему Кучарски были предъявлены обвинения в признании членства в запрещенной организации. Позднее выяснилось, что он не состоял в ЧВК и не участвовал в боевых действиях, а лишь изображал из себя члена группы.

У Кучарски есть криминальное прошлое: в Польше он был осужден на 15 лет за вооруженное ограбление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе поляк Петр Кучарски, выдававший себя за члена ЧВК «Вагнер», отправился под суд в Британии, где он признал себя виновным в поддержке этой запрещенной на британской территории организации.