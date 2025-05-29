В Узбекистане местного жителя осудили за участие в СВО в составе «Вагнера»

Tекст: Алексей Дегтярев

Житель Янгиюля в сентябре 2022 года прибыл в Россию, где решил вступить в ЧВК «Вагнер». Он прошел подготовку в Краснодарском крае, после чего участвовал в СВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на копию приговора.

Он получил ранение, после чего его лечили в донецком и московском госпиталях. В начале 2023 года он вернулся на родину, а в феврале 2025 года его задержали полицейские по подозрению в хранении наркотиков.

Его признали виновным по статьям «Еаемничество» и «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчину осудили на пять лет и один месяц колонии общего режима.

При вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние, а также отсутствие других судимостей.

В ноябре 2024 года в Британии осудили поляка Петра Кучарски на два с половиной года тюрьмы за представление себя членом запрещенной в стране ЧВК «Вагнер».