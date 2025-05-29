  • Новость часаРоссийские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
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    У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА
    Берлин назвал сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    Путин потребовал прекратить участие шаманов в подготовке спортсменов
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
    Мерц допустил передачу ракет Taurus Украине
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ
    Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за два года
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 12:33 • Новости дня

    В Узбекистане местного жителя осудили за участие в СВО в составе «Вагнера»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Узбекистанские власти осудили 50-летнего жителя страны за участие в спецоперации в составе частной военной компании «Вагнер», решение принимал Янгиюльский городской суд.

    Житель Янгиюля в сентябре 2022 года прибыл в Россию, где решил вступить в ЧВК «Вагнер». Он прошел подготовку в Краснодарском крае, после чего участвовал в СВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на копию приговора.

    Он получил ранение, после чего его лечили в донецком и московском госпиталях. В начале 2023 года он вернулся на родину, а в феврале 2025 года его задержали полицейские по подозрению в хранении наркотиков.

    Его признали виновным по статьям «Еаемничество» и «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчину осудили на пять лет и один месяц колонии общего режима.

    При вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние, а также отсутствие других судимостей.

    В ноябре 2024 года в Британии осудили поляка Петра Кучарски на два с половиной года тюрьмы за представление себя членом запрещенной в стране ЧВК «Вагнер».

    28 мая 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин потребовал прекратить участие «шаманов» в подготовке олимпийцев

    Путин выступил против использования нетрадиционной медицины для олимпийцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин высказался за ужесточение контроля над медицинским сопровождением спортсменов после скандалов с допингом.

    Во время заседания Совета по физкультуре и спорту, передает ТАСС, Владимир Путин призвал прекратить привлечение к работе с олимпийскими спортсменами специалистов по нетрадиционной медицине, назвав их «шаманами». Президент связал громкие случаи с допингом Марии Шараповой и Камилы Валиевой с деятельностью псевдоспециалистов.

    Путин отметил, что существует федеральный орган, который профессионально занимается медицинским сопровождением спортсменов, и выразил недоумение по поводу необходимости привлекать сторонних людей.

    «Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок», – заявил президент. Глава государства подчеркнул, что подобная практика недопустима и требует жесткого контроля со стороны профильных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о выделении 150 млрд рублей на масштабную программу по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом.

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    29 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
    @ stavropol.sledcom.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Личность смертника, совершившего взрыв у дома в Ставрополе, установлена, передают Telegram-каналы. В результате взрыва погиб ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев.

    По данным источника, взрывное устройство находилось на 29-летнем Никите Пенькове. Бомба сдетонировала дистанционно, как только Пеньков подошел к ветерану спецоперации Зауру Гурциеву. Момент взрыва зафиксировала уличная камера наблюдения, пишет Lenta.Ru.

    Пеньков недавно арендовал квартиру в многоэтажном доме на улице Чехова. Именно туда накануне трагедии приехал Заур Гурциев и встретился с Пеньковым. Пока следователи не выяснили, были ли они знакомы ранее и по какой причине Гурциев пришел на встречу.

    Следствием рассматривается версия, что Пеньков мог не подозревать о взрывном устройстве, его, возможно, использовали втемную. В результате взрыва Пеньков погиб на месте, а Гурциев скончался спустя некоторое время.

    Напомним, Гурциев погиб в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе. Погибший попал в список украинского сайта «Миротворец» утром перед своей гибелью.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 14:39 • Новости дня
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    ЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
    @ MOHAMED ALI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассчитывает контролировать морскую безопасность в Черном море без участия России, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, представляя в Брюсселе так называемую новую стратегию ЕС для Черноморского региона, которую разработала Еврокомиссия.

    Документ разработан Еврокомиссией и предусматривает создание черноморского хаба по морской безопасности для мониторинга судоходства, защиты инфраструктуры и экологии, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что одной из ключевых задач станет отслеживание перемещения российских танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты по рыночным контрактам, несмотря на ограничения ЕС по ценам. По ее словам, Евросоюзу нужно четко знать, кто и что делает в Черном море, что важно для борьбы с обходом санкций против России.

    В коалицию, по плану, должны войти Турция, Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Болгария и Румыния. Россия исключена из этого списка. Также Каллас предложила создать специализированный формат министерских встреч для реализации стратегии ЕС на практике.

    Она отметила, что предложение пока не содержит конкретики, а детали по местоположению и бюджету хаба будут определяться позднее в сотрудничестве с ЕС и странами региона.

    В апреле сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что решения западных политиков преследуют две цели – запугать Россию и заработать политические очки. Однако, указал он, их попытки морской блокады и досмотра российских судов встретят своевременные ответные меры со стороны Москвы.

    Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил рост военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он рассказал об увеличении случаев досмотра российских судов в международных водах. По его словам, нужно принять дополнительные меры для нейтрализации угроз нацбезопасности России.

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    28 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Тело сгоревшей в огне «Солнцепека» польской наемницы ВСУ опознали по жетону
    Тело сгоревшей в огне «Солнцепека» польской наемницы ВСУ опознали по жетону
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В зоне спецоперации подтвердили гибель польской гражданки Дороты Кветневской, служившей медиком в рядах ВСУ, благодаря найденному идентификационному жетону.

    Гибель польской наемницы ВСУ Дороты Кветневской подтверждена в зоне специальной военной операции. По данным Telegram-канала Fiftnmls, опознание ее тела стало возможным только из-за найденного на месте жетона, так как останки были сильно обгоревшими, передает Life.

    Обстоятельства гибели пока не раскрыты, однако характер повреждений указывает на воздействие тяжелых огневых средств – возможно, РСЗО, дрона или огнеметной системы «Солнцепек».

    Согласно информации проекта Foreign Combatants, Кветневская приехала на Украину в 2022 году из Гдыни, сначала представляясь волонтером, а затем снабжала боевиков ВСУ и служила медиком в одном из подразделений. Некоторые источники утверждают, что она непосредственно участвовала в боевых действиях.

    Ранее российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    28 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    Соловьев сообщил об угрозах украинских нацистов семье Мединского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семья помощника президента России Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили конкретные угрозы от украинских нацистов, заявил журналист Владимир Соловьев.

    Семье помощника президента России Владимира Мединского поступали угрозы со стороны украинских нацистов, передает ТАСС. По словам Соловьева, угрозы адресованы как непосредственно Мединскому, так и его близким, включая детей.

    Журналист сообщил, что угрозы содержат вполне конкретную информацию. В сообщениях злоумышленников сказано: «Мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов». Соловьев считает, что таким образом нацисты намекают на совершенные ранее теракты с использованием подобных устройств.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевские спецслужбы причастны к убийствам российских военных и журналистов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

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    28 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Мединский рассказал подробности звонка Умерову

    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

    Мединский рассказал подробности звонка Умерову
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Мединский заявил, что распространяемая мировыми агентствами новость, что ему якобы звонил Умеров по поводу Меморандума, который российская сторона якобы до сих пор не подготовила, передает РИА «Новости». «Мол, что-то русские не торопятся», – написал Мединский.

    Он пояснил, что на самом деле не министр обороны Украины Умеров звонил ему, а наоборот – именно он позвонил Умерову.

    В ходе разговора Мединский предложил точную дату и место для обмена меморандумами, а также выразил готовность начать предметное обсуждение всех пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня сразу же на месте.

    По словам Мединского, украинская сторона взяла паузу на совещание, которое, по его словам, затянулось. Он подчеркнул, что ожидает скорого подтверждения от Киева и готов лично встретиться с представителями Украины в обозначенные даты, чтобы работать ради долгосрочного мира и спасения жизней.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    28 мая 2025, 18:37 • Новости дня
    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    @ IMAGO/H. Schmidbauer/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Эксперты отмечают, что изменение климата может привести к появлению на юге России тигровых комаров – переносчиков тропических лихорадок, включая чикунгунью.

    О вероятности появления опасных комаров на юге европейской части России сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

    Онищенко заявил: «Тигровые комары, являющиеся переносчиками лихорадки чикунгунья, раньше были ближе к экватору, а с потеплением они передвигаются к макушке земного шара. Расширение ареала комаров может произойти. Посмотрите на глобус, сейчас чикунгунья регистрируется во Франции, поскольку там есть те комары, которые ее передают, это уже не Африка. И если провести по широте на карте линию, посмотреть, где эта французская провинция, в которой сейчас вспышка лихорадки, то она будет позиционироваться на нашем черноморском побережье».

    По словам эксперта, появление этих насекомых в центре европейской части России пока маловероятно из-за более холодного климата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская часть Франции столкнулась с ростом угрозы распространения лихорадок денге и чикунгунья. 27 мая Роспотребнадзор заявил, что на территории России пока не выявлено завозных случаев лихорадки чикунгунья.

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    28 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

    МО Германии допустило развертывание дальнобойного оружия за несколько недель

    Названы сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    @ Ingo Schulz/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны Германии.

    Первые системы дальнобойного оружия, изготовленные на Украине на средства Германии, могут быть развернуты уже в ближайшие недели, передает «Лента.ру».

    Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии после переговоров с представителями украинского военного ведомства.

    В ведомстве отметили, что в течение 2025 года планируется выпустить значительное количество подобных систем.

    Сообщается, что ранее между Украиной и германской оборонной промышленностью был заключен соответствующий контракт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины.

    Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Германии по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

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    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

    Коментарии (18)
    28 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
    @ bmvg.de

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

    Как сообщило Минобороны ФРГ, соглашение предполагает прямые инвестиции Берлина в украинский оборонный сектор и контракт между украинской стороной и германскими оборонными компаниями, передает ТАСС. В министерстве уточнили, что значительное количество дальнобойных систем будет произведено в 2025 году.

    Германия также обязалась продолжить поставки боеприпасов. В присутствии Писториуса Умеров и представители Diehl подписали отдельный контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов. Общий объем поддержки составит около 5 млрд евро, финансирование будет осуществляться из уже одобренных парламентом ФРГ фондов.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

    Сообщалось, что Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

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    28 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    На конкурс «Это у нас семейное» за первые сутки зарегистрировались более 13 тыс. человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые сутки после открытия регистрации на конкурс «Это у нас семейное» заявки подали 13 179 человек из 89 регионов России и российских граждан за рубежом. Среди участников отмечены семьи из Китая, Индии, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Киргизии.

    Наибольшую активность на данный момент демонстрируют жители Москвы (755 человек), Московской (591), Свердловской областей (467), Краснодарского края (455) и Челябинской области (399 человек), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова поделилась главными цифрами спустя сутки после старта и отметила, каким значимым стал проект для всех россиян: «По тому, как активно семьи подают заявки в первый день, мы видим: наш конкурс любят и ждали. Более 13 тыс. человек из всех 89 регионов страны уже зарегистрировались на участие, и есть даже те, кто уже выполнил первые обязательные задания! С нами семьи из городов-миллионников и маленьких деревень и сел. Самым маленьким участникам– пять лет. А прабабушке Азе Николаевне – 95 лет. В многодетной семье из Свердловской области – 30 участников, на сегодняшний день это рекорд по числу конкурсантов в семейной команде. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими семьями и приглашаем всех принять участие в конкурсе!»

    В конкурсе допускается участие семейных команд от четырех человек и более, при этом представители минимум трех поколений обязательны. Самый старший участник – 95-летняя прабабушка из Астрахани, средний возраст прабабушек и прадедушек составляет 80 лет. В семьях-участниках воспитывается от одного до 20 детей, а рекорд по числу членов команды принадлежит семье из Свердловской области с 30 конкурсантами.

    Второй сезон конкурса стартовал 27 мая 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина, который высоко оценил проект и отметил его вклад в социальную политику.

    «Конкурсный принцип доказал свою эффективность и был применен в других проектах платформы, которые теперь создают новые возможности не только для управленцев, а для всего российского общества. Вот, например, конкурс «Это у нас семейное» – получился, очевидно получился: 600 тыс. людей, по-моему, там. Это о чем-то говорит, правда? Получился», – отметил Путин.

    «Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода – это что такое? <...> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. Все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени. И мы планируем эту политику продолжать. <...> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд», – сообщил глава государства.

    Участники пройдут несколько этапов: регистрацию, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. Главный приз – 60 сертификатов на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий победителей.

    Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».

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    28 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина

    Американист Дробницкий: Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием

    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп не смог победить «глубинное государство» и евроатлантистов, а также не ускорил урегулирование конфликта на Украине. На этом фоне он пытается жесткой риторикой воздействовать на российского коллегу Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер заявил, что Москва якобы «играет с огнем».

    «Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием. Главу Белого дома обложили со всех сторон как внутренние группы влияния, так и европейские силы. Ему пока не удалось победить ни на одном из направлений: ни USAID, ни так называемое глубинное государство, по сути, никуда не делись, система по-прежнему работает на всех уровнях власти в США», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Глава Белого дома не знает, что делать с евроатлантистами, демократами и участниками украинского урегулирования, и потому вынужден маневрировать вместо того, чтобы вести «генеральное сражение», – подчеркнул спикер.

    «Более того, если Трамп сейчас захочет выйти из процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, он будет выглядеть проигравшим. Во-первых, он не урегулировал конфликт, как обещал. Во-вторых, распорядиться прекратить сотрудничество с Киевом по линии разведки он тоже не может», – заметил собеседник.

    «У него один выход – брать пример с 33-го президента США Гарри Трумэна, который одним указом «О лояльности» подчинил своим принципам весь американский госаппарат. Если нынешний глава Белого дома не решится на что-то аналогичное, перейдя к настоящей радикальной внутренней повестке, его попросту «съедят», – спрогнозировал эксперт.

    «Финальная стадия противостояния начнется в конце лета – начале сентября, когда запустится обсуждение по «Биллю об ассигнованиях». Если Трамп уступит демократам, то затем он проиграет и по всем остальным направлениям – американский парламент навалится на него всей мощью», – продолжил политолог.

    «Конгресс, безусловно, постарается ввести санкции против России. Причем вероятность принятия билля о санкциях против России увеличивается с каждым днем маневрирования Трампа. Он, конечно, выступит против, но пока неясно, попытается ли преодолеть вето», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы «играет с огнем». Так глава Белого дома выразил недовольство ходом мирного урегулирования на Украине и ударами России по Украине, осуществленными в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Путин не понимает: если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Также Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность усиления санкций в отношении России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что вопрос с санкциями окончательно не решен, президент рассматривает «все варианты», пишет The Guardian.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Трампа обусловлены напряженностью начала переговорного процесса и эмоциями. «Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», – отметил он.

    Тем временем американские законодатели усилили призывы к Трампу ввести санкции. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь настаивают на введении жестких «вторичных» рестрикций в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и сырье.

    Санкции могут затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от ограничений. Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут новые ограничения Вашингтона

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    28 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Украина пожаловалась в МАГАТЭ на подключение ЗАЭС к энергосистеме России

    Tекст: Евгения Караваева

    Киев направил официальный протест международному агентству, настаивая на недопустимости подключения Запорожской атомной станции к российской энергосистеме.

    Украина выступила с протестом в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий России по строительству линий электропередач к Запорожской АЭС, пишет Комсомольская правда.

    Причиной стало намерение Москвы подключить крупнейшую в Европе атомную электростанцию, находящуюся на освобожденной территории, к российской энергосистеме. Протест Киева был передан представителям МАГАТЭ в официальном порядке.

    Ранее Москва не раз подчеркивала, что обеспечение энергоснабжения Запорожской АЭС отвечает задачам безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ. В тот же день украинские военные устроили артиллерийский обстрел в районе станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину.

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