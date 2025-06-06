После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Система ПВО за ночь уничтожила 174 беспилотника над регионами России
Минувшей ночью над регионами России и в районе Крыма силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что атаки были отражены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.
Также сообщается, что средствами ПВО были уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря. В публикации не уточняется, были ли пострадавшие или материальный ущерб на земле.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание после ночной атаки БПЛА, обломками сбитого дрона был поврежден многоквартирный дом. Кроме того, три человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Тульскую область.