Tекст: Ольга Иванова

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно, передает ТАСС. По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, этот диалог вызвал предсказуемую панику со стороны так называемого глубинного государства Запада и подконтрольных ему средств массовой информации.

Дмитриев в Telegram-канале написал: «Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно. Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ».

Он добавил, что подобные сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают привычную схему работы западных структур, в основе которой лежат ложь и конфронтация. Дмитриев также подчеркнул, что любые попытки сотрудничества воспринимаются этими кругами как угроза системе, основанной на управляемой нестабильности. По его словам, именно партнерство, а не конфронтация, отвечает интересам большинства государств и способствует укреплению мировой безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился один час десять минут.

Этот разговор стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Путин и Трамп обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.