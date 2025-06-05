После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Песков: Путин высоко оценил действия Ватикана по Украине
Песков: Путин отметил вклад Ватикана в гуманитарные вопросы на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с папой римским Львом XIV дал высокую оценку усилиям Ватикана по решению гуманитарных вопросов на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что «была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов в зоне украинского конфликта». По его словам, обсуждение роли Ватикана в урегулировании этого конфликта в практическом плане не велось, передает ТАСС.
Ранее Ватикан призвал Россию сделать жест, способствующий миру.
Владимир Путин во время телефонного разговора с папой римским Львом XIV поздравил понтифика с избранием и передал пожелания от патриарха Кирилла.