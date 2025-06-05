Сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями за отказ помочь Киеву

Сенатор Грэм пообещал санкции Китаю при отказе от поддержки Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

Сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, пригрозил Китаю санкциями за отказ помогать киевскому режиму, передает ТАСС. Ранее Грэм предложил законопроект, предусматривающий 500% пошлины на импорт из стран, закупающих у России углеводороды и уран.

Политик предложил сделать исключения для государств, оказывающих помощь Киеву. «Почему бы нам не делать послаблений для стран, что помогают Украине? Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, получаете послабления. Поэтому, Китай, если вы не хотите санкций, помогайте Украине. По-моему, это звучит логично», – заявил Грэм.

Сенатор также отметил, что увеличение издержек для Пекина он считает единственным способом удержать конфликт от расширения. По его мнению, подобные меры могут заставить Китай пересмотреть свою позицию относительно конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай неоднократно вводил ограничения на экспорт продукции двойного назначения после начала спецоперации на Украине.

Китайские производители обеспечивают Россию электроникой, оптикой, двигателями и навигационными системами для дронов, используя подставные фирмы для обхода санкций.