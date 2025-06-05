Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.2 комментария
Информацию об адресах бомбоубежищ решили разместить на «Госуслугах»
МЧС сообщило о запуске сервиса с адресами убежищ на «Госуслугах»
Жители России смогут получить данные о ближайших бомбоубежищах через личный кабинет на портале «Госуслуг», где уже открыта такая возможность для белгородцев, сообщило МЧС.
На портале «Госуслуг» появится специальная вкладка в личном кабинете, где будет указываться адрес ближайшего убежища для временного размещения в чрезвычайной ситуации. В МЧС отметили, что на данный момент доступ к адресам убежищ уже реализован для жителей Белгородской области. передает «Интерфакс».
МЧС и Минцифры продолжают работу по внедрению проекта во всех регионах России. В МЧС сообщили, что в дальнейшем граждане смогут получать информацию и об эвакуационных пунктах, если возникнет необходимость эвакуации.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство продолжит дооснащать защитные сооружения и восстанавливать подвалы жилых домов и зданий.
Также МЧС запланировало использовать домофоны для оповещения граждан об угрозах.