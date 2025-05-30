МЧС решило восстановить все укрытия и убежища в регионах

Глава МЧС Куренков сообщил о планах восстановить все убежища в регионах России

Tекст: Вера Басилая

Куренков сообщил о планах восстановить систему гражданской обороны и все укрытия и убежища в регионах, передает ТАСС.

По оценке министерства, на эти цели потребуется 155 млрд рублей. Куренков уточнил, что уже идет дооснащение и приведение в порядок существующих убежищ, а система обороны должна обеспечивать максимальную защиту населения от военных угроз и чрезвычайных ситуаций.

Министр указал на возможность привлечения строительных отрядов к реализации работ и подчеркнул, что новые объекты следует проектировать с учетом создания помещений двойного назначения, как, например, подземные паркинги, которые можно использовать для нужд обороны. Куренков отметил важность того, чтобы граждане понимали необходимость таких укрытий, даже если сейчас они не кажутся востребованными.

Он напомнил, что в СССР строительству объектов гражданской обороны уделялось особое внимание, и назвал советскую систему грандиозной и правильной. Кроме того, министр привел в пример, что советские предприятия до сих пор используются в качестве укрепрайонов на Украине благодаря заложенным там оборонным сооружениям.

Куренков также предложил включить готовность системы гражданской обороны в список ключевых показателей эффективности для губернаторов, поставив на первое место вопрос защиты населения.

Глава МЧС Куренков заявил, что ведомство разрабатывает и проверяет эффективные методы тушения пожаров в условиях атак вражеских беспилотников.

