МЧС испытало новые способы тушения в условиях атак беспилотников

Tекст: Александра Юдина

По его словам, сотрудники уже приобрели значительный опыт по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на освобожденных территориях Донбасса и в ходе спецоперации, передает ТАСС.

Куренков отметил, что на практике применяются новые способы тушения пожаров во время атак различных средств поражения, включая дроны.

Он подчеркнул, что приоритетом является защита личного состава, подчеркнув, что пожарно-спасательные подразделения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получают современные каски, бронежилеты, а также системы обнаружения и подавления дронов.

По словам министра, МЧС последовательно оснащает свои подразделения техникой. В прошлом году в Федеральную противопожарную службу поступили 245 новых пожарных автомобилей, в том числе 180 основных и 65 специальных.

В этом году ведомство планирует приобрести свыше 500 новых автомобилей. Кроме того, подразделения ежегодно получают дыхательные аппараты, пояса, каски, топоры, а также пенообразователь для тушения сложных техногенных пожаров.

Ранее над Ельцом были подавлены беспилотники, обломки вызвали возгорание в промышленной зоне. До этого рынок в Токмаке Запорожской области загорелся после атаки дронов ВСУ. Также пожар возник после атаки БПЛА на зерновом терминале Кубани.