Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.0 комментариев
Депутат Госдумы обвинил Киев в попытке сорвать туристический сезон в Крыму
Депутат Госдумы Юрий Нестеренко назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост неудачной и отметил, что действия Киева носили ярко выраженный характер пиар-акции.
По его словам, Крымский мост продолжает оставаться объектом внимания киевских властей, но их попытки напугать туристов и сорвать курортный сезон вновь не увенчались успехом, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что пляжи Крыма в полной мере соответствуют установленным нормативам. Как уточнил депутат, на полуострове уже много отдыхающих, а, согласно экспертным оценкам, в нынешнем году количество туристов может превысить прошлогодние показатели на 30%.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские формирования атаковали Крымский мост. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал попытку атаковать Крымский мост «людоедским» актом терроризма.