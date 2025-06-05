Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.3 комментария
Рогов назвал людоедской выходкой попытку атаки на Крымский мост
Рогов обвинил Киев в терроре против гражданских объектов России
Попытка атаковать Крымский мост является актом терроризма и направлена против мирных жителей, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, – это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», – сказал Рогов РИА «Новости».
По его словам, киевские власти продолжают диверсии против гражданской инфраструктуры России, чтобы сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Рогов отметил, что действия Киева совершаются по указанию западных покровителей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские формирования атаковали Крымский мост.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности».