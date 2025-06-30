Самый вероятный кандидат на должность главы офиса президента Украины – Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. Между ним и нынешним «серым кардиналом» Ермаком существует острая неприязнь. А глава офиса президента – это второй человек на Украине. Если не первый.0 комментариев
Число погибших от ударов Израиля по Ирану достигло 935 человек
Официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир сообщил о 935 погибших из-за ударов Израиля по территории страны.
По его словам, среди жертв оказалось 38 детей и 102 женщины, передает РИА «Новости».
«Израиль вместе с Соединенными Штатами убили почти тысячу человек в Иране. Согласно последним данным судебной экспертизы, было зафиксировано 935 жертв», – приводит иранское агентство Tasnim слова Джахангира.
На прошлой неделе высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над Израилем после серии ракетных ударов по израильским объектам и американской базе аль-Удейд.
Президент США Дональд Трамп 24 июня сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.