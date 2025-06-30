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    Самый вероятный кандидат на должность главы офиса президента Украины – Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. Между ним и нынешним «серым кардиналом» Ермаком существует острая неприязнь. А глава офиса президента – это второй человек на Украине. Если не первый.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    30 июня 2025, 14:23 • Новости дня

    Число погибших от ударов Израиля по Ирану достигло 935 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир сообщил о 935 погибших из-за ударов Израиля по территории страны.

    По его словам, среди жертв оказалось 38 детей и 102 женщины, передает РИА «Новости».

    «Израиль вместе с Соединенными Штатами убили почти тысячу человек в Иране. Согласно последним данным судебной экспертизы, было зафиксировано 935 жертв», – приводит иранское агентство Tasnim слова Джахангира.

    На прошлой неделе высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над Израилем после серии ракетных ударов по израильским объектам и американской базе аль-Удейд.

    Президент США Дональд Трамп 24 июня сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    27 июня 2025, 20:15 • Новости дня
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    Маск поинтересовался у Хаменеи масштабом «сатанизма» США
    @ REUTERS/Gonzalo Fuentes

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск задал провокационный вопрос верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

    Маск написал под постом Хаменеи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Америка – большой сатана или величайший сатана?» Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном. Он также сообщил, что иранской стороне удалось нанести ущерб американской военной базе, расположенной в Катаре.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    28 июня 2025, 11:15 • Новости дня
    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    В гуманитарном грузе муки для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля
    @ IMAGO/Zoonar.com/Steve Heap/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Во время проверки гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа, в мешках с мукой нашли наркотические вещества. Продукты поставлялись гуманитарными центрами, работающими под эгидой США и Израиля.

    Власти Газы отметили, что в составе муки оказались таблетки оксикодона – опиоидного обезболивающего, представляющего опасность для здоровья, передает «Царьград».

    Правительство региона уточнило, что наркотики были обнаружены именно в тех поставках, которые прибыли из американо-израильских центров.

    Представители руководства предположили, что попадание измельченных таблеток в муку могло быть не случайным. По их словам, подобные вещества могут вызвать галлюцинации и затруднения дыхания, что вызывает серьезное беспокойство у местных жителей.

    Напомним, Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайшей пары недель, о чем сообщают израильские СМИ.

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    28 июня 2025, 12:32 • Новости дня
    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца

    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца безнаказанностью

    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля против Ирана вызвали волну критики среди немецких политиков и общественных деятелей, а формулировка «грязная работа» была сопоставлена с риторикой нацистской Германии.

    Дитер Дем, бывший депутат от Левой партии, сообщил, что чувство безнаказанности и высокомерие Мерца не позволили ему осознать, что слова о «грязной работе», сказанные в отношении ударов Израиля по Ирану, ранее использовались представителями нацистской Германии, передает РИА «Новости».

    Мерц заявлял, что «это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Эти слова вызвали осуждение со стороны представителей различных немецких партий. Более 20 политиков и общественных деятелей, включая самого Дема, подписали заявление в прокуратуру против Мерца.

    Сара Вагенкнехт подчеркнула, что такими высказываниями Мерц показывает свое истинное лицо, а использование подобных выражений канцлером ФРГ является вопиющим проступком и легитимизацией агрессивной войны. Мария Захарова назвала слова Мерца самой страшной фразой, сказанной о конфликте между Израилем и Ираном.

    Дем пояснил, что приукрашивание деятельности авиации Израиля выражением «грязная работа за нас» нарушает уголовный кодекс Германии и свидетельствует о высокомерии правящей элиты, допускающей нацистскую лексику на фоне бессилия оппозиции в бундестаге. Он добавил, что такие слова ранее использовались нацистами в отношении массовых убийств, например, в Бабьем Яру.

    Кроме того, Дем отметил, что если бы подобные формулировки использовали критики правительства, против них бы начались судебные преследования, в то время как Мерца и Писториуса поддерживают большинство СМИ и институтов. Он также сообщил, что иск против Мерца вызвал широкий общественный резонанс и успех иска будет зависеть от давления общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа известных политиков и представителей культуры ФРГ обратилась в прокуратуру, требуя расследовать «нацистское» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    27 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности новых военных ударов по Ирану в случае, если разведка предоставит данные о достижении опасного уровня обогащения урана.

    На вопрос журналистов о вероятности подобных действий Трамп ответил: «Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана и о планах провести переговоры с Тегераном.

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    27 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил о спасении им аятоллы Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

    Трамп заявил, что Иран оказался «опустошен», а «три зловещих ядерных объекта были уничтожены». «Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Трамп считает, что «спас» Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти». Он также добавил, что по его прямому приказу Израиль отменил запланированный крупный воздушный удар по иранской столице, который мог стать «финальным нокаутом» в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

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    29 июня 2025, 16:27 • Новости дня
    Суд Иерусалима предоставил Нетаньяху отсрочку от дачи показаний

    Tекст: Дарья Григоренко

    Окружной суд Иерусалима согласился предоставить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него, сообщили СМИ.

    Как передает гостелерадиокомпания Kan, суд удовлетворил просьбу Нетаньяху об отмене слушаний, которые должны были пройти на этой неделе, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Нетаньяху лично присутствовал на закрытом заседании суда вместе с главой военной разведки генерал-майором Шломи Биндером, руководителем «Моссада» Давидом Барнеа и другими представителями спецслужб. На слушаниях был представлен стратегический обзор разведывательных данных, подготовленный по запросу премьера и министра обороны.

    Судьи приняли аргументы спецслужб, сочтя обоснованной необходимость отсрочки слушаний. По поводу возможности переноса слушаний на вторую неделю решение будет принято позднее, отмечает гостелерадиокомпания.

    В пятницу израильский суд отклонил просьбу Нетаньяху о переносе слушаний по делам против него на две недели. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении Нетаньяху должен быть завершен или заменен помилованием.

    В ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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    28 июня 2025, 21:43 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС

    Израиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС Иссы аль-Иссу

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля ликвидировала в районе Сабра города Газа одного из основателей ХАМАС Мухаммеда Иссу аль-Иссу,, сообщили в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате операции в Газе был уничтожен один из основателей ХАМАС, возглавлявший военный штаб организации, Мухаммед Исса аль-Иссу, передает ТАСС. Аль-Иссу, по данным израильской стороны, координировал действия военного крыла организации.

    Кроме того, по информации новостного портала Elnashra, израильские беспилотники за последние сутки ликвидировали не менее трех членов вооруженного крыла «Хезболла» на юге Ливана. Один из ударов был нанесен по мотоциклу в районе Махрун, где погибли два шиитских бойца, еще двое мирных жителей получили ранения. Ранее на шоссе между населенными пунктами Бинт-Джбейль и Кунин был убит полевой командир «Хезболла», отвечавший за атаки на израильскую территорию.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам резко осудил продолжающиеся удары Израиля, назвав их «грубым нарушением национального суверенитета» и соглашения о прекращении огня от 27 ноября. Он заявил: «Действия Израиля представляют угрозу стабильности в регионе, которую мы стремимся сохранить».

    Ранее военные самолеты Израиля нанесли авиаудар по ключевому объекту командования «Хезболлы» в южной части Ливана.

    Израильские военные самолеты также атаковали склады вооружений и точки размещения ракетных установок «Хезболлы» на территории Ливана к северу от реки Литани.

    Newsweek сообщил о попытках Дональда Трампа убедить Биньямина Нетаньяху согласиться на перемирие с ХАМАС.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    29 июня 2025, 03:42 • Новости дня
    В парламенте Ирана назвали причину запрета главе МАГАТЭ посещать ядерные объекты

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    По его словам, решение Ирана связано с обнаружением секретных данных о ядерных объектах в документах, полученных от израильского режима, пишет агентство Mehr.

    «Недавняя 12-дневная война является продолжением 47-летних военных действий, которые США ведут против иранского народа. В основе этой вражды лежат не ракеты или ядерная программа, а народ Ирана. США боятся 90-миллионной нации с семи тысячелетней цивилизацией, которая не допустит американского господства в регионе», – заявил Хаджи Бабаи.

    Вспоминая первые дни войны, он сказал, что враг пытался убить иранских командиров, чтобы дестабилизировать систему управления, точно так же, как они сделали это 28 июня 1981 года, когда они убили аятоллу Бехешти и представителей судебной власти, а позже убили президента Раджаи.

    «Враг считает, что Ираном нельзя управлять и он должен быть раздроблен. Они стремятся разжечь этническую напряженность и ошибочно полагают, что 70%  иранского населения встанут на их сторону», – заключил он.

    Перемирие и прекращение огня, которое вступило в силу 24 июня, привело к прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

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    28 июня 2025, 12:06 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования хуситов сообщили об успешной атаке на стратегический объект в израильском Беэр-Шеве с применением баллистической ракеты.

    О нанесении ракетного удара по израильскому городу Беэр-Шева заявили представители движения «Ансар Алла», передает ТАСС. По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сарии, операция проводилась с использованием баллистической ракеты «Зульфикар» и была нацелена на чувствительный израильский объект.

    В эфире телеканала Al Masirah Яхья Сария подчеркнул: «Операция успешно достигла своей цели».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

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    28 июня 2025, 07:38 • Новости дня
    Стало известно о работе строительных бригад в районе ядерного объекта в Фордо

    Tекст: Антон Антонов

    На месте авиаудара США по ядерному объекту Ирана в Фордо замечены строительные машины, занятые восстановлением поврежденной территории, свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar.

    Строительные бригады на экскаваторах и бульдозерах работают на территории объекта. Работа ведется «около кратеров и трещин в земле над ядерным объектом», передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    Также на спутниковых снимках видно восстановление подъездных дорог к объекту и грунтовой дороги, ведущей к лаборатории. Издание отмечает, что восстановительные работы проводятся через «пять дней после того, как США сбросили на подземную крепость противобункерные бомбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ выразили сомнения в полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что инфраструктура на объекте Фордо лишь незначительно пострадала после атак США. По заявлению властей США  американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам нанесен «монументальный» ущерб.

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    28 июня 2025, 11:52 • Новости дня
    CNN: США не стали применять бомбы GBU-57 по Исфахану

    Tекст: Александра Юдина

    Армия США не использовала противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator для ударов по ядерному объекту в Исфахане, сообщает канал CNN.

    Причиной отказа стала значительная глубина расположения объекта, что делало применение такого вооружения неэффективным, передает РИА «Новости».

    CNN передает, что такое объяснение дал председатель объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн на закрытом брифинге для законодателей.

    По данным трех источников, присутствовавших на брифинге, и еще одного проинформированного, Кейн отметил недостаточную эффективность бомб GBU-57 против данного объекта.

    Как уточняет телеканал, по объекту в Исфахане был нанесен только ракетный удар крылатыми ракетами Tomahawk, запущенными с американской подлодки. Чиновники США считают, что на этом объекте находится примерно 60% запасов обогащенного урана Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Потеря контроля над иранским обогащенным ураном остается ключевой нерешенной проблемой на фоне объявления перемирия между Израилем и Ираном.

    До этого сообщалось, что после США по ядерным объектам Ирана международные инспекторы не смогли отследить 400 килограммов высокообогащенного урана.

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    27 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Иранский ученый-ядерщик погиб после атак Израиля

    Ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб во время израильских ударов по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских атак скончался иранский специалист по атомной энергетике Солейман Солеймани, который окончил химфакультет местного технологического университета.

    О гибели иранского ученого-атомщика Солеймана Солеймани в ходе атак Израиля на Иран сообщило агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Солеймани являлся выпускником химического факультета Научно-технологического университета исламской республики.

    Иранские СМИ ранее отмечали, что в результате ударов Израиля с 13 по 24 июня погибли не менее девяти специалистов в области ядерной физики. Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар.

    Спустя девять дней к конфликту подключились США, которые атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, однако власти США заявили об отсутствии жертв и значительного ущерба. После этого, по словам Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились прекратить огонь, и перемирие вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом.

    В результате военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном.

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