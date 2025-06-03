Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.7 комментариев
Роскосмос объявил о развитии туризма на базе новой российской станции
Баканов заявил о планах развивать туризм на Российской орбитальной станции
Глава Роскосмоса отметил, что перспективная Российская орбитальная станция рассматривается как платформа для будущих туристических космических миссий.
На полях десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил телеканалу «Россия-1», что перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может быть использована для развития космического туризма, передает ТАСС.
В прямой речи глава Роскосмоса заявил: «Вместо МКС будет Российская орбитальная станция, на которой мы тоже планируем развивать туристические миссии».
Ранее рассматривалась возможность привлечения частных компаний для реализации туристических программ на орбите. Ожидается, что создание новой станции позволит вывести отечественный космический сектор на качественно новый уровень и открыть дополнительные возможности для иностранных и российских участников туристических полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность ускоренного строительства российской орбитальной станции для внедрения передовых технологий и проведения научных исследований.
Станция получит четыре скафандра «Орлан-МКС» той же модели, что используются на МКС, с минимальными изменениями. Орбитальная станция будет оснащена солнечными батареями с более высоким КПД для генерации электроэнергии.