Анонсировано совещание Путина по обеспечению суверенитета коммуникационных сервисов

  • Новость часаСК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киеву предложен единственный вариант сохранения независимости Украины
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Рар: Бербок использует трибуну ООН для сведения счетов с Россией и Китаем
    Умер композитор вальса к фильму «Мой ласковый и нежный зверь»
    Движение по Крымскому мосту временно приостановили
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    Кремль указал на несоответствие заявления Зеленского переговорному духу
    Минпромторг объявил о продолжении падения продаж новых автомобилей в России
    В Нидерландах развалилась правящая коалиция
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    22 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    21 комментарий
    3 июня 2025, 16:36 • Новости дня

    Анонсировано совещание Путина по обеспечению суверенитета коммуникационных сервисов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудит с членами правительства обеспечение независимости технологической сферы, отдельное внимание уделят коммуникационным сервисам.

    Как передает ТАСС, совещание президента России Владимира Путина с представителями правительства состоится 4 июня в формате видеосвязи. Основным вопросом встречи станет обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации в сфере коммуникационных сервисов.

    Пресс-служба Кремля уточнила, что с основным докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Также на совещании планируется рассмотреть актуальные вопросы, касающиеся работы правительства в данной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp остаются основными каналами для цифровых преступлений. Депутаты Госдумы предложили создать отечественную многофункциональную платформу с обязательной идентификацией пользователей.

    1 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западным государствам поступил сигнал от президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине окончится на его условиях, пишет Associated Press.

    «Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях», – говорится в материале Associated Press, передает РИА «Новости».

    Также глава российского государства ясно дал понять, что специальная военная операция продлится до того момента, пока условия России не будут приняты.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что российская сторона не допустит повторения сценария Минских соглашений.

    Сам Путин указывал, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» Москву, пытаясь затянуть время.

    Коментарии (7)
    1 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков сообщил о ночных докладах Путину по ЧП с поездами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин находился в постоянном контакте с силовыми ведомствами после происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин всю ночь получал информацию о ситуации с авариями на железнодорожных путях в Курской и Брянской областях, передает ТАСС. Песков сообщил, что глава государства регулярно получал доклады от представителей ФСБ и МЧС.

    Песков отметил: «Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива. Следственный комитет России установил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    Коментарии (7)
    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

    Коментарии (13)
    1 июня 2025, 11:56 • Новости дня
    Песков: Путин обсудил ЧП с брянским мостом с Богомазом и Белозеровым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поговорил с брянским губернатором Александром Богомазом и с главой РЖД Олегом Белозеровым о ЧП с мостом в регионе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин поговорил с Богомазом и Белозеровым по телефону, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге», – указал представитель Кремля.

    Также Песков пояснял, что президент находился в постоянном контакте с силовыми ведомствами после происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях.

    Напомним, СКР установил, что обрушение автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Эти преступные деяния квалифицировали как теракты.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 09:17 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с юбилеем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.

    Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительную телеграмму по случаю пятидесятилетнего юбилея, передает ТАСС. В поздравлении Путин подчеркнул, что Россию и Армению связывают исторически дружественные отношения.

    В тексте телеграммы Путин выразил уверенность в том, что сотрудничество двух стран будет способствовать дальнейшему развитию отношений и укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве. «Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве», – говорится в сообщении.

    Путин также пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о стремлении Еревана к сближению с Европейским союзом.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 12:08 • Новости дня
    Путин и Пашинян обсудили будущее российско-армянских отношений по телефону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство, обсудив ключевые вопросы двусторонней и региональной повестки, сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы Кремля, стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней и региональной повестки. В ходе разговора было подтверждено намерение обеих стран развивать стратегическое партнерство и союзнические отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Путин назвал продвижение семейных ценностей приоритетом России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал продвижение семейных ценностей и повышение благосостояния граждан ключевыми приоритетами страны, подчеркнув особую роль этих задач для будущего России.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, передает ТАСС. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства особо отметил, что повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей и создание условий для раскрытия их талантов являются ключевым общенациональным приоритетом.

    Путин подчеркнул: «Повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей, создание условий для раскрытия их талантов – наш ключевой общенациональный приоритет. От слаженной работы, плодотворного партнерства государства и общества по этим важнейшим вопросам прямо зависят наше будущее, укрепление государственности и суверенитета России».

    Президент отметил, что День защиты детей отмечается по всей стране с особой теплотой, а главные торжества проходят в Москве. В столице встречают детей из разных регионов России, а также из Киргизии и Белоруссии. Российский детский фонд подготовил для гостей насыщенную программу, включающую посещение театров, музеев и достопримечательностей столицы.

    Путин обратил внимание на поддержку, которую фонд оказывает детям участников специальной военной операции, и пожелал всем гостям радостного настроения и ярких впечатлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России сформировали стратегическую систему поддержки детей. На ВДНХ в Москве открылся фестиваль «Движения Первых». Мантуров по поручению Путина передал автобус Sollers Atlant семье из Ингушетии.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 14:07 • Новости дня
    Львова-Белова заявила о необоснованном пребывании четверти детей в приютах

    Львова-Белова: Четверть воспитанников детдомов находятся там без оснований

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе инспекции по профилактике социального сиротства выяснилось, что значительная часть детей могла бы остаться в семьях при должной поддержке, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Она сообщила, что 25% детей, находящихся в детских домах и приютах, размещены там без достаточных оснований, передает ТАСС. По ее словам, «можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей».

    Президент России Владимир Путин заметил, что речь идет о большом числе детей.

    «Большая цифра. Четверть!» – отметил он.

    Львова-Белова отметила, что этот вывод стал главным итогом Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

    Инспекция, инициированная по поручению главы государства, охватила 89 регионов страны, сообщает РИА «Новости». Львова-Белова лично побывала в каждом субъекте РФ, чтобы изучить ситуацию на местах и понять, почему дети при живых родителях оказываются в приютах. Итоги проверки будут использованы для совершенствования системы поддержки семей.

    В понедельник Путин начал личную встречу с Марией Львовой-Беловой в Кремле.

    Накануне Львова-Белова провела встречу с семьями, которым помогла вернуть детей из учреждений в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 09:43 • Новости дня
    Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Сергею Рябкову

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Срок федеральной госслужбы заместителя главы МИД Сергея Рябкова, отвечающего за отношения с США и контроль над вооружениями, продлен до 8 июля 2026 года.

    Распоряжение о продлении срока государственной службы Сергею Рябкову подписал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В нем сказано, что срок федеральной государственной гражданской службы заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова продлен до 8 июля 2026 года. Решение принято в соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

    Сергей Рябков родился в 1960 году, в 1982-м окончил МГИМО. С августа 2008 года занимает пост заместителя главы МИД. Он курирует вопросы двусторонних отношений с США и странами Латинской Америки, нераспространения и контроля над вооружениями, а также вопросы иранской ядерной программы и участия России в БРИКС. Рябков имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Рябков поделился с дипломатами ОДКБ и СНГ свежей информацией о развитии диалога между Москвой и Вашингтоном. Рябков заявил о позитивных изменениях в отношениях между Россией и США. Он также подчеркнул значимость тщательной подготовки к предстоящей встрече лидеров двух стран.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Путин провел встречу с омбудсменом Львовой-Беловой в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле состоялась личная встреча президента России Владимира Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, где поднимались вопросы, связанные с возвращением детей с Украины.

    Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой в Кремле, передает ТАСС. Это первая их личная встреча с мая 2024 года. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    Детский омбудсмен регулярно принимает участие в мероприятиях, связанных с защитой прав детей. Так, 29 мая она участвовала по видеосвязи во встрече Путина с многодетными семьями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Львова-Белова накануне провела встречу с семьями, которым помогли вернуть детей из учреждений в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП).

    Коментарии (0)
    3 июня 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин освободил Денисова от должности замглавы МЧС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова от обязанностей замминистра МЧС.

    Путин подписал указ об освобождении Денисова от должности, передает ТАСС.

    В тексте президентского указа говорится: «Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

    Документ вступил в силу с момента его подписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Владимир Путин назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 11:22 • Новости дня
    Путин назвал развитие и использование Байконура безусловным приоритетом

    Tекст: Вера Басилая

    Активное развитие космодрома Байконур и поддержка жителей города остаются приоритетом для России, заявил президент России Владимир Путин в честь 70-летия космодрома.

    Президент России Владимир Путин заявил в видеообращении, что активное использование космодрома Байконур остается для страны безусловным приоритетом, сообщается в поздравлении на сайте Кремля.

    Он отметил, что Россия будет продолжать работу по развитию города Байконур и социальную поддержку его жителей – как россиян, так и казахстанцев. Путин подчеркнул, что создание условий для дальнейшей работы космодрома важно для российских интересов.

    «Спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший страшную трагедию и огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и поселки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее – приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звездам», – отметил Путин.

    Между тем в своем поздравлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Байконур – это пример долгосрочного партнерства между Россией и Казахстаном. Он напомнил о значимых запусках с Байконура, включая первый искусственный спутник Земли в 1957 году и полет Юрия Гагарина в 1961 году. Токаев также выразил надежду, что космодром станет центром международного сотрудничества и научного обмена.

    В этом году Байконур и одноименный город отмечают 70-летие со дня основания. Космодром был создан в 1955 году по директиве Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1994 года Байконур находится в аренде у Казахстана, срок аренды продлен до 2050 года.

    Ранее в Байконуре в честь 70-летия космодрома открыли музей техники под открытым небом.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 14:39 • Новости дня
    Путин поддержал создание Всероссийской службы помощи семье

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию Всероссийской службы помощи семье, подчеркнув успешные результаты работы по профилактике социального сиротства.

    Путин провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, в ходе которой она предложила преобразовать Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье, передает ТАСС.

    Отмечается, что глава государства положительно оценил проведенную работу и поддержал инициативу Львовой-Беловой.

    В тексте заявления Кремля особо подчеркивается: «Президент отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье».

    В понедельник Путин начал личную встречу с Марией Львовой-Беловой в Кремле.

    Накануне Львова-Белова провела встречу с семьями, которым помогла вернуть детей из учреждений в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

    Коментарии (0)
    3 июня 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина с Эрдоганом

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни Кремль не планирует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в ближайшее время телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом не запланирован, передает ТАСС.

    По его словам, при необходимости такой контакт может быть организован довольно быстро. Однако в текущем графике главы государства на ближайшие дни подобных планов нет.

    Песков отметил, что такая же ситуация возможна и с президентом США Дональдом Трампом: если возникнет необходимость, лидеры оперативно связываются друг с другом. По его словам, сейчас такой потребности не наблюдается, в том числе после второго раунда прямых переговоров России и Украины, который прошел в Стамбуле.

    Ранее в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины в закрытом режиме.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал переговоры великолепными.

    Коментарии (0)
    3 июня 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков анонсировал доклад главы Минприроды Козлова Путину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов выступит у президента Владимира Путина с докладом о работе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент продолжает работу в Кремле, проводится череда рабочих встреч, сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    «Будет с докладом у президента министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Чрезвычайно важное направление работы, будет детальный доклад», – указал он.

    Ранее Козлов заявлял, что лишь 13 млрд из 31 млрд тонн запасов нефти в России рентабельны, при текущей добыче в 516 млн тонн в год запасов хватит на 26 лет.

    Коментарии (0)
    Главное
    Депутат Рады призвала жителей прифронтовых районов Сумской области срочно эвакуироваться
    Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову
    Сторонники Трампа обеспокоились из-за ударов Украины по российским аэродромам
    В партии Мерца потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    НАТО решила проверить защиту военных баз после атаки на аэродромы России
    Минприроды объявило о нехватке мусорных баков в регионах России
    МК: Подростки устроили стрельбу по одноклассникам в Новой Москве

    Рубль оказался на распутье

    Вот уже шестой месяц подряд российский рубль укрепляется. Со 102 рублей за доллар он дошел до 79 рублей. И есть факторы, которые могут помочь рублю укрепиться еще сильнее. Что это за факторы, и сработают ли они? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва предложила Киеву пройти тест на готовность к миру

    «Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной». Так Владимир Мединский охарактеризовал итоги встречи в Стамбуле, где Москва передала меморандум об условиях и порядке урегулирования конфликта. В чем заключается суть этого документа, каковы его основные положения и почему в ходе переговоров Россия намеренно оставила без внимания агрессивные выпады украинской стороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Каким будет будущее стратегической авиации России

    Атака ВСУ на военные аэродромы России породила экспертную дискуссию о будущем стратегической авиации. Одни аналитики предлагают сузить задачи «стратегов» до уровня воздушных платформ для пуска ракет и с этой целью превратить гражданские лайнеры в ракетоносцы. Однако другие настаивают на поддержке и модернизации старых бортов. В чем заключаются недостатки и преимущества обоих вариантов? Подробности

    Перейти в раздел

    Из Макрона сделали посмешище перед российским посольством

    Президент Франции вновь стал объектом издевательств и насмешек среди собственных избирателей. На этот раз в рамках спланированной политической акции, да еще перед российским посольством в Париже. О чем идет речь и почему любые оправдания в данном случае слабо помогут Эммануэлю Макрону? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации