Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.5 комментариев
Анонсировано совещание Путина по обеспечению суверенитета коммуникационных сервисов
Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудит с членами правительства обеспечение независимости технологической сферы, отдельное внимание уделят коммуникационным сервисам.
Как передает ТАСС, совещание президента России Владимира Путина с представителями правительства состоится 4 июня в формате видеосвязи. Основным вопросом встречи станет обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации в сфере коммуникационных сервисов.
Пресс-служба Кремля уточнила, что с основным докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Также на совещании планируется рассмотреть актуальные вопросы, касающиеся работы правительства в данной сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp остаются основными каналами для цифровых преступлений. Депутаты Госдумы предложили создать отечественную многофункциональную платформу с обязательной идентификацией пользователей.