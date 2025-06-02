Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.9 комментариев
Депутат назвал Telegram и WhatsApp последней брешью цифровой защиты
Депутат Боярский назвал Telegram и WhatsApp средством совершения цифровых преступлений
Мессенджеры Telegram и WhatsApp остаются основными каналами для цифровых преступлений, что побудило депутатов предложить создание отечественной многофункциональной платформы с обязательной идентификацией пользователей.
Председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp представляют последнюю уязвимость в цифровой защите России. Он подчеркнул, что через эти иностранные сервисы совершается большинство цифровых преступлений в стране.
Боярский на сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде сообщил о внесении в Госдуму предложений по созданию российской многофункциональной цифровой платформы, которая объединит функции мессенджера, сервисов электронного правительства и бизнес-инструментов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.. По его словам, такой сервис должен быть полностью интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и обеспечит дополнительную защиту уязвимых категорий граждан.
«Если мы включим это своим детям и пожилым родителям, это будет железобетонная гарантия того, что им не позвонит негодяй, мошенник или человек, который скрывает свою личность и намерение», – отметил Боярский. Он уверен, что новая национальная система способна стать платформой доверия при условии соблюдения всех требований безопасности и функциональности.
На замечание журналиста Игоря Виттеля о том, что россияне избегают отечественных платформ ради анонимности, Боярский ответил, что ранее не было надежной альтернативы, а иностранные мессенджеры также не являются полностью закрытыми для специальных служб других государств.