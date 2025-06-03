Мишустин сравнил ответ главы «Газпром нефти» с типичным ответом чиновника

Tекст: Александра Юдина

Премьер отметил снижение активности индустриального центра компетенций компании, напомнив, что ранее компания активно занималась проектированием, в том числе цифровым, вечной мерзлоты, но не подала проект в число общественно значимых, передает ТАСС.

Дюков подробно рассказал о направлениях развития компании, цифровых двойниках и технологических решениях, пояснив, что масштабной задачей считает трансформацию нефтяных компаний в цифровые, однако подчеркнул наличие еще более важных задач.

После этого Мишустин уточнил, что, по мнению Дюкова, другие проекты действительно важнее, и отметил, что такой ответ напоминает чиновничий.

Премьер с улыбкой сказал, что обычно так отвечают чиновники, и попросил не обижаться на сравнение. Дюков в ответ парировал, что компания равняется на чиновников.

Ранее на выставке в Нижнем Новгороде премьер-министру показали робороку от Yandex B2B Tech, использующую самообучающуюся нейросеть для сортировки товаров на складах.