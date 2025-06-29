Жителя Ингушетии приговорили к десяти годам за финансирование терроризма

Tекст: Дарья Григоренко

Следствие установило, что в марте 2023 года он передал денежные средства человеку, находящемуся в розыске по обвинению в совершении террористических преступлений и действующему в интересах международной террористической организации, запрещенной в России по решению Верховного суда, передает РИА «Новости».

В СУСК РФ отметили, что переданные денежные средства позволили разыскиваемым лицам продолжить террористическую деятельность на территории Ингушетии. Ранее осужденный уже получил три года лишения свободы от Малгобекского городского суда за незаконное хранение взрывных устройств, а также штраф в размере 20 тысяч рублей.

С учетом предыдущего приговора новый срок составил 10 лет лишения свободы со штрафом в 20 тыс. рублей: первые два года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в законную силу.

20 июня в Управлении ФСБ по Татарстану сообщили, что жителю Набережных Челнов назначено 10 с половиной лет лишения свободы, установлено, что он неоднократно переводил деньги члену международной террористической организации.

Ранее в Челябинской области мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы за финансовую поддержку международных террористических организаций в 2022-2023 годах. УФСБ в Томской области выявило организатора канала финансирования международного терроризма.