Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.0 комментариев
Черноморский заповедник площадью более 109 тыс. га создали в Херсонской области
В Херсонской области появился новый Черноморский заповедник площадью более 109 тыс. га, где обитает более 800 видов редких растений.
Правительство России утвердило постановление о создании Черноморского заповедника на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области, передает ТАСС. Площадь новой особо охраняемой природной территории составляет более 109 тыс. га. Заповедник будет находиться в ведении Минприроды России и включает несколько уникальных природных комплексов приморского юга региона.
В заповеднике обитают редкие животные и птицы, а также произрастает свыше 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России. Новый статус позволит обеспечить сохранение водно-болотных и степных экосистем северного побережья Черного моря.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что создание заповедника направлено на достижение экологического благополучия страны и сохранение биологического разнообразия. Патрушев отметил: «Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов».
Создание Черноморского заповедника предусмотрено программой социально-экономического развития новых регионов, утвержденной правительством в 2023 году. Программа рассчитана на период до 2025 года и включает около 300 приоритетных мероприятий, направленных на повышение уровня жизни в исторических регионах до среднероссийских стандартов к 2030 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стабильно напряженной обстановке на линии фронта. Противник сосредоточил усилия на обстрелах мирных городов и сел.