В Ассоциации управленцев раскрыли вызовы для российско-ливийских отношений

Глава Ассоциации управленцев Гулов: Россия и Ливия вместе нивелируют последствия санкций

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Главный вызов для российско-ливийских отношений на ближайшее будущее – купировать опасения относительно рисков, которые якобы несет работа с нашими африканскими партнерами. Мы осознали это, когда приглашали российские компании на нынешний форум. Зачастую предприниматели руководствуется тем образом Ливии, который был создан в последние десятилетия в общественной среде и в медиасфере», – пояснил Азат Гулов, председатель Ассоциации управленцев и предпринимателей.

«Да, в Ливии продолжаются определенные внутриполитические процессы. Но страна и бизнес развиваются вполне приемлемыми темпами. Мы сами стали этому свидетелями во время визита в Бенгази. Потому наша задача – протоптать дорожку для входа российских компаний на ливийскую территорию со своими бизнес-проектами и капиталами», – продолжил собеседник.

«Мы делаем все, чтобы среди наших предпринимателей повысился уровень доверия к работе в Ливии в плане безопасности. Наша ассоциация сейчас регистрирует в стране свой филиал, чтобы обеспечивать постоянный прямой контакт бизнесменов. Одобрение властей уже получено. Чуть ранее мы подписали меморандум о сотрудничестве с ливийской торгово-промышленной палатой, инициатива нашла поддержку внешнеполитических органов», – рассказал он.

«Второй важный вызов для развития российско-ливийских отношений продиктован тем, что обе наши страны находятся под санкциями. Это создает известные трудности в плане логистики и финансовых переводов. Однако Россия и Ливия в лице, в том числе, предпринимательского и экспертного сообществ работают над нивелированием последствий, вызванных рестрикциями», – добавил спикер.

По его словам, несколькими днями ранее в ходе петербургской части форума было заключено соглашение о намерениях между компаниями Marine Cargo Trans и Emar Libya, управляющей морскими потоками. Документ касается организации логистической инфраструктуры, чтобы сторонам было проще организовать взаимный экспорт товаров.

Другими важными темами форумы являются электроэнергетика, в первую очередь – солнечная генерация, а также пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, ИТ-сектор, фармацевтика и туризм.

«Ливийская сторона очень хочет привлечь массовый турпоток из России. Базовые условия позволяют это сделать: в Ливии побережье Средиземного моря тянется на 1,8 тыс. км., а в городе Шаххат, например, сохранились красивые древние постройки возрастом несколько тысяч лет. Теперь нужно развивать соответствующую инфраструктуру. Кроме того, мы прорабатываем с ливийскими компаниями варианты организации делового, медицинского и образовательного туризма», – детализировал собеседник.

«Ливия полностью поборола терроризм на востоке страны и сейчас абсолютно безопасна для гостей из России», – подтвердил Ахмед Альмикасби, глава ливийской делегации. Он добавил, что интерес также может представлять пустынный туризм, стороны прорабатывают и этот вариант.

В субботу в Москве начался второй этап Российско-ливийского экономического форума, прошедшего ранее в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединило ведущих предпринимателей, инвесторов и представителей власти обеих стран.

Программа включала B2B-встречи, отраслевые переговоры и презентации ключевых проектов обеих стран. Всего на форуме работали более 50 российских компаний и 30 представителей бизнеса из Ливии, включая таких гигантов, как Al-Sahl Holding Company, Aseel Holding Group и другие.

Ранее президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем Африки глав государств и правительств стран континента напомнил, что Москова неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами.

«Об этом в полной мере свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 годах саммиты Россия – Африка, которые позволили определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах», – отметил он.

«Хорошую отдачу дает новый диалоговый формат – министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Очередную такую встречу планируется провести до конца года в одной из африканских стран. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка», – указал Путин.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала про развитие сотрудничества России с африканскими странами в военно-технической сфере.