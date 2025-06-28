Сотрудников Байдена вызвали в Конгресс США по делу о возможной узурпации власти

Tекст: Антон Антонов

Комитет по надзору Палаты представителей потребовал присутствия Жан-Пьер и ее заместителя Эндрю Бейтса, экс-главы аппарата Белого дома Джеффри Зиентса, а ткже Иана Сэмса, который был специальным помощником президента, передает РИА «Новости».

«Комитет по надзору и правительственной реформе проводит расследование роли бывших высокопоставленных чиновников Белого дома в возможной узурпации власти», – говорится в письмах-обращениях. Также речь идет о «последствиях намерения персонала Белого дома скрыть быстро ухудшающиеся умственные и физические способности» Байдена.

В документах подчеркивается, что комитет намерен установить, кто фактически осуществлял исполнительные функции в администрации Байдена и принимал решения на фоне сообщений об ухудшении его умственных и физических способностей. В письмах указывается, что информация, которой располагают экс-чиновники, считается критически важной для расследования.

Для каждого из вызванных бывших сотрудников определены индивидуальные даты явки в Конгресс, начиная с 11 августа и до 3 сентября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Конгресса США по надзору Джеймс Комер заявил, что Палата представителей установила четырех сотрудников, которые использовали автоподпись для оформления документов от имени Байдена. В их числе были Нира Танден, Анна Томазини, Энтони Бернал и Эшли Уильямс.

В США вышла книга «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова», где рассказывается о быстром ухудшении состояния Байдена в 2023–2024 годах. Байдена могут вызвать на слушания в Конгресс для дачи показаний о его дееспособности, сообщил Комер.