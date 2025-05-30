В Конгрессе США не исключили вызова Байдена для дачи показаний

Tекст: Антон Антонов

Комер допустил возможность вызова Байдена на слушания в Конгрессе для выяснения вопроса о подписании документов при прошлой администрации.

«Посмотрим, кто отдавал распоряжения о подписании. Если все говорят, что это был Джо Байден, то я, безусловно, открыт тому, чтобы привести его», – приводит слова Комера ТАСС со ссылкой на Fox News.

В Белом доме призвали Байдена и его супругу Джилл выступить с публичными показаниями относительно состояния его дееспособности. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге подчеркнула, что бывшей первой леди необходимо высказаться «о том, что она видела, когда она это видела, что она знала, когда дело касается ее супруга»

Ливитт заявила о наличии фото- и видеодоказательств попыток Джилл Байден оградить мужа от камер, назвала действия супруги Байдена соучастием в сокрытии ухудшения его состояния и подчеркнула, что Джилл Байден должна за это ответить.

«Она все еще лжет американскому народу. Она все еще думает, что американская общественность настолько глупа, что поверит в ее ложь», – заявила пресс-секретарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США вышла книга под названием «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова». В книге рассказывается о быстром ухудшении состояния Байдена в 2023–2024 годах.