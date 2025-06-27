Власти Пхукета усилили патрули после обнаружения взрывных устройств

Полиция Пхукета усилила безопасность после обнаружения подозрительных предметов

Tекст: Мария Иванова

Власти Пхукета усилили полицейское присутствие в ключевых туристических зонах после обнаружения взрывных устройств, передает ТАСС.

По информации администрации, дополнительные патрули, как в гражданской одежде, так и в форме, направлены на пляжи Патонг, Ката, Карон, на мыс Промтхеп и в старый город Пхукета.

Власти региона сообщили, что подозрительные предметы были найдены на парковке международного аэропорта, на пляже Патонг и на мысе Промтхеп в ночь на 26 июня. Специализированное подразделение полиции оперативно отреагировало и обезвредило найденные устройства.

«Власти были уведомлены об обнаружении подозрительных предметов в трех местах... Подразделение по обезвреживанию взрывоопасных предметов провинции Пхукет оперативно отреагировало, провело осмотр и успешно нейтрализовало предметы», – отметили в заявлении.

По предварительным данным, устройства не представляли реальной угрозы – их мощность была недостаточной для нанесения вреда людям. Полиция задержала двух подозреваемых, которые в настоящее время находятся под стражей.

Дополнительно на всех въездных пунктах на остров введены усиленные проверки транспорта, а в международном аэропорту Пхукета действуют новые меры безопасности. Власти подчеркнули: «Мы усилим наши протоколы безопасности, чтобы предотвратить будущие инциденты. Мы подтверждаем, что Пхукет безопасен для жителей и готов принимать путешественников со всего мира».

Как писала газета ВЗГЛЯД, таиландские правоохранители задержали двух мужчин, причастных к размещению взрывных устройств на популярных туристических локациях Пхукета.