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Власти Пхукета усилили патрули после обнаружения взрывных устройств
Полиция Пхукета усилила безопасность после обнаружения подозрительных предметов
Меры безопасности на Пхукете были усилены после того, как в туристических районах острова обнаружили и обезвредили несколько взрывных устройств, задержаны двое подозреваемых.
Власти Пхукета усилили полицейское присутствие в ключевых туристических зонах после обнаружения взрывных устройств, передает ТАСС.
По информации администрации, дополнительные патрули, как в гражданской одежде, так и в форме, направлены на пляжи Патонг, Ката, Карон, на мыс Промтхеп и в старый город Пхукета.
Власти региона сообщили, что подозрительные предметы были найдены на парковке международного аэропорта, на пляже Патонг и на мысе Промтхеп в ночь на 26 июня. Специализированное подразделение полиции оперативно отреагировало и обезвредило найденные устройства.
«Власти были уведомлены об обнаружении подозрительных предметов в трех местах... Подразделение по обезвреживанию взрывоопасных предметов провинции Пхукет оперативно отреагировало, провело осмотр и успешно нейтрализовало предметы», – отметили в заявлении.
По предварительным данным, устройства не представляли реальной угрозы – их мощность была недостаточной для нанесения вреда людям. Полиция задержала двух подозреваемых, которые в настоящее время находятся под стражей.
Дополнительно на всех въездных пунктах на остров введены усиленные проверки транспорта, а в международном аэропорту Пхукета действуют новые меры безопасности. Власти подчеркнули: «Мы усилим наши протоколы безопасности, чтобы предотвратить будущие инциденты. Мы подтверждаем, что Пхукет безопасен для жителей и готов принимать путешественников со всего мира».
Как писала газета ВЗГЛЯД, таиландские правоохранители задержали двух мужчин, причастных к размещению взрывных устройств на популярных туристических локациях Пхукета.