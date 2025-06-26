В Таиланде задержали подозреваемых в установке самодельных бомб

Tекст: Алексей Дегтярев

Бомбу установили в мотоцикле у международного аэропорта Пхукета, две бомбы заложили на пляже Патонг и одну на мысе Промтхеп, рассказал один из задержанных, передает ТАСС со ссылкой на Thai Enquirer.

Взрывотехники обезвредили все подозрительные предметы, обнаружившие на острове.

Подозреваемых задержали в провинции Паттани 24 июня – за день до того, как у аэропорта нашли взрывное устройство. Отмечается, что они прибыли на Пхукет на мотоциклах 23 июня, задержанные передвигались по региону с 21 июня.

В тот же день два подозрительных предмета, включая одно взрывное устройство, обнаружили в провинции Краби. Пока не подтверждена связь этого инцидента с событиями на Пхукете. В связи со случившимся местные власти усилили меры безопасности аэропорта.

В полиции добавили, что признаков опасности для туристов нет, и нужно лишь соблюдать обычные меры предосторожности: не оставлять вещи без присмотра, быть бдительными в многолюдных местах и при необходимости звонить в туристическую полицию по номеру 1155.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля в Таиланде произошел взрыв прогулочного катера с туристами из России и Казахстана. В результате происшествия один россиянин получил ожоги.