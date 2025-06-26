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Депутат Лантратова усомнилась в необходимости давать блогеру Лесли иноагентский статус
Вряд ли в этом случае есть какое-то иностранное вмешательство, однако уголовное дело возбуждено совершенно справедливо, сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, комментируя появление уголовного дела против блогера Алекса Лесли, а также призыв включить его в список иноагентов.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), известного ранее как учителя по секс-тренингам, о склонении к изнасилованию. Председатель Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь призвал признать мужчину иностранным агентом и заблокировать его активы из-за подозрений в связях с западными спецслужбами.
«Не думаю, что в случае с деятельностью этого блогера было какое-то иностранное вмешательство. Скорее всего, просто хайп. К сожалению, ради рейтингов люди иногда идут на крайние действия. Но так, как информация эта является публичной, то она довольно быстро попадает к правоохранительным органам», – говорит Лантратова.
По ее словам, сотрудники полиции дадут определение действиям Лесли. «На мой взгляд, это, конечно, преступление – нарушение личных границ. Многими женщинами такие приставания могут восприниматься довольно болезненно. И очень хорошо, что девушки не промолчали, а предали дело широкой огласке», – заключила депутат.
Ранее депутат Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил устанавливать статус иноагента за любую деструктивную деятельность, а не только политическую.