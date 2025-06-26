Рогов предложил признать блогера Лесли иноагентом и проверить активы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рогов выступил с предложением признать блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, иностранным агентом, сообщает РИА «Новости». Он также выступил за проверку активов Кириллова на предмет уплаты налогов и возможность объявления его в международный розыск.

Рогов заявил: «Действия горе-блогера Кириллова, вполне возможно, согласованы с западными спецслужбами для дестабилизации ситуации внутри России. Считаю, что его нужно признать иноагентом, объявить в международный розыск, а также проверить его активы, так как есть большие сомнения, что он платит налоги».

По мнению Рогова, деятельность Лесли подрывает уважение к женщине и семье, а также ценностный суверенитет России. Он отметил, что необходимо быстро и жестко отреагировать на происходящее, включая блокировку активов блогера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, возбудили уголовное производство по обвинению в склонении к изнасилованию. Российскому блогеру Александру Кириллову запретили въезд на территорию Казахстана.

Кристина Шереметьева, назвавшая себя гражданской женой Кириллова, заявила, что сотрудники ФБР навещали его и Анастасию Вашукевич в тюрьме Таиланда.