Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Рогов предложил признать блогера Лесли иноагентом
Рогов предложил признать блогера Лесли иноагентом и проверить активы
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выступил с инициативой признать блогера Алекса Лесли иноагентом и заблокировать его активы из-за подозрений в связях с западными спецслужбами.
Рогов выступил с предложением признать блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, иностранным агентом, сообщает РИА «Новости». Он также выступил за проверку активов Кириллова на предмет уплаты налогов и возможность объявления его в международный розыск.
Рогов заявил: «Действия горе-блогера Кириллова, вполне возможно, согласованы с западными спецслужбами для дестабилизации ситуации внутри России. Считаю, что его нужно признать иноагентом, объявить в международный розыск, а также проверить его активы, так как есть большие сомнения, что он платит налоги».
По мнению Рогова, деятельность Лесли подрывает уважение к женщине и семье, а также ценностный суверенитет России. Он отметил, что необходимо быстро и жестко отреагировать на происходящее, включая блокировку активов блогера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, возбудили уголовное производство по обвинению в склонении к изнасилованию. Российскому блогеру Александру Кириллову запретили въезд на территорию Казахстана.
Кристина Шереметьева, назвавшая себя гражданской женой Кириллова, заявила, что сотрудники ФБР навещали его и Анастасию Вашукевич в тюрьме Таиланда.