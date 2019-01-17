Подтвердилось посещение Лесли и Рыбки агентами ФБР

Кристина Шереметьева, назвавшая себя гражданской женой Александра Кириллова (Алекса Лесли), заявила, что сотрудники ФБР посещали в тюрьме Таиланда ее супруга и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбка).

«Да, посещали их сотрудники ФБР, по крайней мере, они так представлялись, об этом писал Алекс, об этом писала Настя, это действительно было, когда они сидели в миграционной тюрьме в Бангкоке», – сказала Шереметьева в аэропорту Шереметьево, где были задержаны депортированные из Таиланда, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Рыбка и Лесли были задержаны по прилету в аэропорт Шереметьево после выдворения из Таиланда.

В 2018 году телеканал CNN сообщил, что сотрудники ФБР пытались связаться с властями Таиланда, чтобы организовать встречу с арестованными Кирилловым Вашукевич.