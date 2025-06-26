Депутат предложил устанавливать статус иноагента за любую деструктивную деятельность

Депутат Матвейчев: Блогер Алекс Лесли заслуживает статуса иноагента

Tекст: Татьяна Косолапова

В Следственном комитете возбудили уголовное дело против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), известного ранее как учителя по секс-тренингам, о склонении к изнасилованию. «Секс-гуру» заявил, что пострадавшие от домогательств девушки «типичные жертвы». Председатель Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь призвал признать коуча иностранным агентом и заблокировать его активы из-за подозрений в связях с западными спецслужбами.



«Статус иноагента у нас присваивается в основном людям и организациям, которые занимаются политическими действиями и акциями. Для того, чтобы обойти эту норму закона, иностранные недоброжелатели используют все иные способы разрушительного воздействия на Россию, наши традиционные ценности, институты, которые никаким образом с политикой не связаны. В данном случае мы видим наглядный пример», – говорит Матвейчев.

Он отмечает, что под видом якобы секс-просвещения блогер и его помощница проводили различные тренинги, знакомства, которые могли быть использованы для пропаганды разврата, разрушения семейных ценностей и семей в целом, попутно дискредитируя традиционные нормы.

«Аналогичную ситуацию можно наблюдать у семейных консультантов, которые занимаются пропагандой разводов. Они рассказывают женщинам, что все мужики абьюзеры, газлайтеры, нарциссы, что их нужно сразу же бросать, как только замечен хотя бы один признак», – делится депутат. Точно так же, по его словам, работают различные протестантские секты, которые функционируют в России, маскируясь под благотворительные организации. Там граждан страны уводят из семьи, настраивают против государства, военной службы.

«Спектр иностранного влияния и вмешательства очень широк. Я лично буду снова поднимать в комиссии вопрос о том, что статус иноагента мы должны давать людям, которые находятся под любым иностранным влиянием, независимо от того, занимаются они политической деятельностью или работают в совершенно другом направлении», – пообещал Матвейчев.

Депутат подчеркнул, что люди, которые пытаются разрушить государство или негативно на него повлиять, могут прикрываться и научной деятельностью, параллельно вербуя российских ученых и агитируя их уехать за границу. Также они могут использовать ученых в качестве разведчиков. «Поэтому список подпадающих под иноагентскую деятельность нужно расширять, распространяя ее на любую деструктивную деятельность по отношению к нашим ценностям. Особенно если в анамнезе у этих организаций были контакты с иностранными некоммерческими организациями», – заключил собеседник.

В 2018 году во время проведения «секс-тренинга» Лесли, «его ученицу» Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и других фигурантов задержали в Таиланде. По некоторым данным, на своих занятиях они обучали молодых девушек и парней техникам соблазнения, давая им различные задания, в том числе интимного характера с незнакомыми людьми. Их тогда обвиняли в склонении к проституции, но в итоге вынесли все-таки оправдательный приговор, а затем выдворили из королевства и задержали по возвращении в московском аэропорту Шереметьево. Гражданская жена Лесли Кристина Шереметьева позже рассказала, что во время заточения в тайской тюрьме к ее супругу и Рыбке наведывались агенты ФБР.