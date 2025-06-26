Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Блогер Лесли назвал потерпевших девушек «типичными жертвами»
Девушки, пожаловавшиеся на домогательства, «занимают жертвенную позицию», а уверенные женщины не стали бы обращаться за помощью, заявил блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), против которого возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованиям.
«Большая часть этих девочек, которые вам пишут, – это жертвы типичные. У них жертвенная позиция. «Ой, что-то сделали» – побегу, пожалуюсь кому-то», – заявил он в беседе с «Известиями».
Блогер добавил, что, по его мнению, если бы женщина была уверенной в себе, она не стала бы обращаться за помощью в случае домогательств.
Напомним, в отношении блогера Александра Кириллова, который известен под псевдонимом Алекс Лесли, возбудили уголовное производство по обвинению в склонении к изнасилованию.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выступил с инициативой признать блогера Алекса Лесли иноагентом и заблокировать его активы из-за подозрений в связях с западными спецслужбами.