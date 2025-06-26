Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Названа дата проведения масштабного форума «Народного фронта»
Масштабный форум «Народного фронта» анонсирован на 6 июля
Более тысячи активистов со всей России соберутся 6 июля в национальном центре «Россия» на форум «Народного фронта», чтобы подвести итоги трех лет работы, за которые собрано свыше 23 млрд рублей для поддержки бойцов.
Более тысячи активистов со всей России примут участие в форуме «Народного фронта» 6 июля на площадке национального центра «Россия», мероприятие приурочено к третьей годовщине работы движения под девизом «Все для Победы!», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
За три года работы проекта было собрано свыше 23 млрд рублей, что позволило обеспечить более 500 военных подразделений необходимой техникой и оборудованием.
На форуме соберутся волонтеры, военкоры, артисты, изобретатели, медики, ветераны СВО и представители корпораций, внесших весомый вклад в гуманитарную миссию «Народного фронта».
Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов отметил: «Самое главное – это, конечно, слова наших парней, которые присылают нам не просто благодарности, а передают, например, бронежилеты, в которых застряли осколки и которые спасли чьи-то жизни... Очень хочется передать слова благодарности от бойцов именно им. Спасибо всем тем миллионам людей, которые продолжают помогать нашим парням».
Среди участников сбора средств – представители самых разных профессий и возрастов: рабочие, медики, IT-специалисты, пенсионеры и предприниматели. Например, специалист по социальной реабилитации Ольга Абрамкина рассказала, что регулярно переводит свои средства на поддержку бойцов, а IT-специалист Александр Саблев признался, что теперь помогает каждую неделю, считая это своим долгом.
В числе волонтеров есть те, кому самому непросто: дагестанка Сакинат Магомедова, чемпионка мира по паратхэквондо без рук, плетет маскировочные сети ногами, а 85-летняя Зинаида Иноземцева из Мурманской области, пережившая концлагерь, пожертвовала 40 тыс. рублей. Бабушка Лидия из Орловской области вяжет для солдат обереги-игрушки, надеясь, что они принесут тепло и защиту бойцам на фронте.
«Народный фронт» не только закупает технику и автомобили, которые оснащаются дополнительным оборудованием для нужд СВО при поддержке Минпромторга, но и обеспечивает регулярную поставку запчастей, о чем свидетельствуют благодарности от бойцов. Особое внимание уделяется поддержке военных медиков, для которых поставляются эвакуационные автомобили, катера, квадроциклы, медицинское оборудование, расходные материалы и медикаменты – все это адаптируется под реальные условия работы на передовой.
Кулибин-клуб «Народного фронта» помогает внедрять на фронте инновационные разработки: дроны-камикадзе, робототехнические комплексы «Курьер», системы радиоэлектронной борьбы «Рубин» и другие современные образцы техники. Благодаря широкой народной поддержке и технологическим решениям движение продолжает комплексную работу по обеспечению российских бойцов на передовой, подчеркивая единство общества вокруг общей цели.