Названа дата проведения масштабного форума «Народного фронта»

Масштабный форум «Народного фронта» анонсирован на 6 июля

Tекст: Елизавета Шишкова

Более тысячи активистов со всей России примут участие в форуме «Народного фронта» 6 июля на площадке национального центра «Россия», мероприятие приурочено к третьей годовщине работы движения под девизом «Все для Победы!», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За три года работы проекта было собрано свыше 23 млрд рублей, что позволило обеспечить более 500 военных подразделений необходимой техникой и оборудованием.

На форуме соберутся волонтеры, военкоры, артисты, изобретатели, медики, ветераны СВО и представители корпораций, внесших весомый вклад в гуманитарную миссию «Народного фронта».

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов отметил: «Самое главное – это, конечно, слова наших парней, которые присылают нам не просто благодарности, а передают, например, бронежилеты, в которых застряли осколки и которые спасли чьи-то жизни... Очень хочется передать слова благодарности от бойцов именно им. Спасибо всем тем миллионам людей, которые продолжают помогать нашим парням».

Среди участников сбора средств – представители самых разных профессий и возрастов: рабочие, медики, IT-специалисты, пенсионеры и предприниматели. Например, специалист по социальной реабилитации Ольга Абрамкина рассказала, что регулярно переводит свои средства на поддержку бойцов, а IT-специалист Александр Саблев признался, что теперь помогает каждую неделю, считая это своим долгом.

В числе волонтеров есть те, кому самому непросто: дагестанка Сакинат Магомедова, чемпионка мира по паратхэквондо без рук, плетет маскировочные сети ногами, а 85-летняя Зинаида Иноземцева из Мурманской области, пережившая концлагерь, пожертвовала 40 тыс. рублей. Бабушка Лидия из Орловской области вяжет для солдат обереги-игрушки, надеясь, что они принесут тепло и защиту бойцам на фронте.

«Народный фронт» не только закупает технику и автомобили, которые оснащаются дополнительным оборудованием для нужд СВО при поддержке Минпромторга, но и обеспечивает регулярную поставку запчастей, о чем свидетельствуют благодарности от бойцов. Особое внимание уделяется поддержке военных медиков, для которых поставляются эвакуационные автомобили, катера, квадроциклы, медицинское оборудование, расходные материалы и медикаменты – все это адаптируется под реальные условия работы на передовой.

Кулибин-клуб «Народного фронта» помогает внедрять на фронте инновационные разработки: дроны-камикадзе, робототехнические комплексы «Курьер», системы радиоэлектронной борьбы «Рубин» и другие современные образцы техники. Благодаря широкой народной поддержке и технологическим решениям движение продолжает комплексную работу по обеспечению российских бойцов на передовой, подчеркивая единство общества вокруг общей цели.