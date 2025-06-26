Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.2 комментария
Назван предмет иска к госсекретарю Дагестана Магомедову
Генпрокуратура подала иск к Магомед-Султану Магомедову по делу о незаконной приватизации имущественного комплекса ОАО «Дагнефтепродукт», включая завод, здания и автозаправки.
Предмет иска к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову связан с имущественным комплексом ОАО «Дагнефтепродукт», включая земельные участки, здания, автозаправочные станции, трубопроводы и другую инфраструктуру, передает ТАСС.
Руководитель пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева уточнила, что речь идет о заводе, который Магомедов возглавлял с 1991 по 2010 год.
Как сообщает РИА «Новости», правоохранительные органы продолжают проводить обыски и следственные действия по делу о предполагаемой незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Мероприятия проходят не только в доме и рабочем кабинете Магомедова, но и в трех московских квартирах, связанных с его родственниками.
Источник агентства отметил: «Следственные мероприятия и обыски продолжаются, там уже под 60 адресов».
По информации источников, Магомедов задержан и находится в Махачкале, однако не исключено, что он будет этапирован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана. Правоохранительные органы задержали Магомеда-Султана Магомедова. Силовики также провели обыски у бывшего президента футбольного клуба «Анжи» и госсекретаря Дагестана.