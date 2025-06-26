В Петербурге задержаны подозреваемые в осквернении копии Знамени Победы

Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители

Tекст: Татьяна Косолапова

Министерство просвещения России сообщило, что в российских школах изучение украинского языка намерены оставить в качестве факультатива, а не обязательного занятия. Его преподавание уберут из общеобразовательных программ страны.



«Я сторонник того, чтобы в любом российском регионе изучали местный диалект, помимо литературного русского языка. Это относится и к тому диалекту, который называют украинским языком. И я прекрасно знаю, что этот самый диалект русскому большинству жителей земель, в разное время именовавшихся Украиной, навязывали принудительно», – говорит Вассерман.

Он поясняет, что живые южнорусские говоры, как и любые другие местные, несколько отличаются от литературной нормы. Но украинский язык, по словам депутата, создавали путем предельного подчеркивания отличия от нормы. Для этого «прочесывали» южные диалекты в поисках слов, максимально отличающихся от русских. Если такое слово находилось, то оно объявлялось исконно украинским. А если замены не было, то брали, как правило, латинское слово, прошедшее польскую или немецкую адаптацию. «Поэтому украинский язык с самого начала его разработки, а это около полутора веков назад, был искусственным», – поясняет Вассерман.

Навязывали украинский язык, по его словам, принудительно. «И как только в каком-то регионе принуждение заканчивалось, а век назад этот язык пытались привить жителям Воронежской области, Кубани, то его употребление тут же прекращалось. Насколько мне известно, и в регионах, вернувшихся в состав Российской Федерации, этот язык, мягко говоря, не пользуется спросом», – отмечает депутат.



«Кроме того, тратить время на его изучение не хотят ни сами школьники, ни их родители. Поэтому действительно можно оставить украинский язык факультативом. И уже по тому количеству людей, которые захотят его учить, убедиться, что не хочет практически никто», – подчеркивает собеседник.

Он напоминает, что на рубеже тысячелетий в Москве было создано несколько школ с обучением на украинском языке. Но опыт оказался негативным из-за низкого спроса, впоследствии эти учебные заведения перепрофилировали в обычные русскоязычные школы.