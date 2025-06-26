Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
В Петербурге задержаны подозреваемые в осквернении копии Знамени Победы
Следователи обвинили трех жителей Петербурга в осквернении копии Знамени Победы
Трое жителей Петербурга, среди которых есть несовершеннолетний, обвиняются в уничтожении установленной на жилом доме копии Знамени Победы, сообщили в СУ СК по Санкт-Петербургу.
Следственные органы предъявили обвинение троим жителям Петербурга. Среди задержанных есть несовершеннолетний. Всем фигурантам инкриминируется осквернение символа воинской славы России, передает ТАСС.
По данным следствия, 22 июня злоумышленники сорвали и уничтожили копию Знамени Победы, размещенную на доме на улице Танкиста Хрустицкого. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело за осквернение символа воинской славы России.
Вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных в настоящее время решается.
Ранее в Кировском районе Петербурга ранее обнаружили разорванное и брошенное на землю Знамя Победы, которое было вывешено к 9 Мая на доме у Шереметевского сквера.