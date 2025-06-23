Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.7 комментариев
В Белгородской области украинские боевики ранили двух женщин
В Грайвороне Белгородской области украинские боевики ранили мирную жительницу и бойца самообороны
В Грайворонском округе Белгородской области пострадали мирная жительница и боец самообороны, обе женщины получили травмы различной степени тяжести.
В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал частный жилой дом, в результате ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков своем Telegram-канале.
Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, врачи диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи жительницу отпустили на амбулаторное лечение. Из-за взрыва дрона в доме повреждена кровля.
В селе Мокрая Орловка под огонь попала боец местной самообороны. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Ее доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, затем планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал подросток. За сутки ВСУ выпустили по региону почти 100 снарядов. Семь мирных граждан получили ранения.