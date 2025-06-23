ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 100 снарядами

Гладков: При обстреле ВСУ Белгородской области почти 100 снарядами ранены семь человек

Tекст: Вера Басилая

Украинские военные за последние сутки обстреляли Белгородскую область почти 100 снарядами, пострадали семь мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, за сутки под удары попали 36 населенных пунктов в семи приграничных районах области. Всего было выпущено 99 боеприпасов, зафиксированы атаки 62 беспилотников, из которых 22 удалось сбить. Повреждения получили восемь частных домов, предприятие, склад, административное здание, социальный объект, три сельхозпредприятия и семь транспортных средств.

Гладков уточнил, что в Грайворонском округе шесть обстрелов были по городу Грайворону и селам, где было выпущено 26 боеприпасов и применено пять беспилотников, при этом в Мокрой Орловке ранена женщина. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись 12 обстрелам с применением 61 боеприпаса и атакам десяти дронов.

Кроме того, в Белгородском районе по семи населенным пунктам совершены атаки, было выпущено четыре боеприпаса и применено девять беспилотников.

В других районах области также зафиксированы атаки дронов, в результате чего пострадали мужчина, подросток и сотрудники скорой помощи, которые отказались от госпитализации. Еще один человек получил ранение во время атаки на автобус.

Ранее губернатор Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал подросток.

В воскресенье днем силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью.