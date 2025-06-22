  • Новость часаЭксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
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    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей нашего народа.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    16 комментариев
    22 июня 2025, 13:13 • Новости дня

    Над Белгородской областью сбили три украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Белгородской областью в воскресенье днем уничтожили три украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны России.

    С 11.00 до 12.30 мск дежурные средства противовоздушной обороны поразили три украинских дрона самолетного типа над Белгородской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее Минобороны сообщало, что с вечера субботы до раннего утра воскресенья средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над тремя регионами России.

    21 июня 2025, 19:58 • Новости дня
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на провокацию с пролетом десятков беспилотников ВСУ через воздушное пространство Казахстана для ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия обратилась к международным организациям с призывом отреагировать на пролет украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Дипломат подчеркнула, что Москва считает эти действия провокацией, направленной против России, и ожидает публичного осуждения со стороны мировых структур и правительств.

    По данным МИД, 19 и 20 июня было зафиксировано, что несколько десятков беспилотников ВСУ пересекли территорию Западно-Казахстанской области, предположительно для нанесения ударов по России. В ведомстве заявили, что подобные действия вызывают решительное осуждение, поскольку затронуты интересы союзника России и члена ОДКБ.

    Захарова считает, что этот инцидент свидетельствует о безразличии киевских властей к территориальной целостности соседних государств, которую, по мнению МИДа, Киев нарушает все чаще. В министерстве подчеркнули необходимость для всех ответственных государств и профильных структур не только реагировать на такие провокации, но и дистанцироваться от киевских властей и их западных партнеров.

    Кроме того, российская сторона убеждена, что власти Украины представляют опасность не только для России, но и для других стран региона, с которыми Киев официально пытается выстраивать диалог. Происшествие, по мнению МИД, демонстрирует важность дальнейшего укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

    Ранее после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усилилась ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

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    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 16:03 • Новости дня
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова

    Зеленский заявил, что вице-премьер Украины Чернышов «не сбежал»

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер Алексей Чернышов находится в командировке и по ее завершении должен вернуться на Украину.

    Зеленский заявил, что вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке и должен вскоре вернуться, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что у Чернышова было два задания – открытие хабов в других странах и проработка вопроса множественного гражданства для украинцев.

    По словам Зеленского, Чернышов выполняет эти поручения и должен вернуться после окончания поездки.

    С 17 июня украинские СМИ распространили информацию, что Чернышов якобы не возвращается на Украину из-за коррупционного скандала. Перед этим НАБУ объявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства, которым ранее руководил Чернышов.

    Ранее на Украине ранее арестовали застройщика Сергея Копистыря, связанного с коррупционной схемой передачи земли в Киеве при участии тогдашнего министра Алексея Чернышова.

    СМИ писали, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич покинули страну, и оба считались «кошельками» Владимира Зеленского.

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    22 июня 2025, 02:05 • Новости дня
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

    Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия и заявил, что этим летом страна планирует подписать соглашения о начале экспорта технологий производства оружия, передает Reuters.

    Зеленский уточнил, что Украина уже ведет переговоры с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой по вопросу запуска совместного производства оружия. По его словам, в 2025 году Киев привлек 43 млрд долларов для финансирования собственного производства вооружений.

    «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что Украина уже обеспечивает около 40% своих оборонных потребностей за счет внутреннего производства, но власти страны стремятся увеличить этот показатель с помощью иностранных инвестиций и новых соглашений о совместном производстве.

    Напомним, на следующей неделе в Гааге должен состояться саммит НАТО, где будут обсуждаться вопросы роста военных расходов, а также предложение генсека альянса Марка Рютте о выделении 5% ВВП на оборону странами-членами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона.

    Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

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    21 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР

    Минобороны сообщило о уходе морпехов ВСУ из Запорожья в ДНР с большими потерями

    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения морской пехоты ВСУ понесли большие потери и были вынуждены покинуть село Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Министерство обороны России отмечает, что освобождение Запорожья группировкой «Восток» стало важным этапом на пути к полному освобождению территории ДНР.

    Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продолжили продвигаться вглубь обороны противника, говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики.

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    21 июня 2025, 15:55 • Новости дня
    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях и резервах ВСУ в Часовом Яре

    Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре продолжаются городские бои, а украинская армия на данном этапе пока сохраняет возможность перебрасывать подкрепления, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что городские бои в Часовом Яре продолжаются, украинские военные пока могут перебрасывать резервы, однако это временно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что противник на этом участке фронта оказывает сопротивление и пользуется возможностью усиливать свои позиции за счет резервов.

    По его оценке, такое положение дел не сохранится надолго, и вскоре ситуация изменится в пользу российских сил.

    Пушилин также добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться на краснолиманском направлении, что, по его словам, способствует развитию наступления.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра и заняли позиции на южных окраинах этого города.

    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстреливать эвакуирующихся из Часова Яра жителей.

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    21 июня 2025, 20:28 • Новости дня
    Зеленский дал секретное поручение СБУ после заявления Путина на ПМЭФ

    Зеленский объявил «месяц особых действий» для давления на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию, а также анонсировал санкционные и кадровые шаги.

    Владимир Зеленский объявил о начале месяца особых действий, направленных на усиление давления на Россию. По его словам, первым шагом станет проведение «новых международных мероприятий» для введения более ощутимых санкций против Москвы, передает «Газета.Ru».

    Также планируется активизация санкционной работы внутри Украины против граждан, сотрудничающих с Россией или ведущих там бизнес. Глава киевского режима отметил, что ресурсы на развитие всех типов дронов будут увеличены.

    Также он добавил, что ожидаются кадровые перестановки, включая изменения в дипломатическом корпусе.

    Кроме того, Зеленский сообщил о переданных главе СБУ «секретных поручениях» и анонсировал отдельные решения Совета национальной безопасности и обороны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом, а вся Украина «наша».

    Также Путин отметил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент России предупредил, что использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов.

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    21 июня 2025, 23:18 • Новости дня
    NYT сообщила о 19 км между ВС России и Сумами

    NYT: Российским войскам осталось 19,3 км до центра Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Газета NYT сообщила, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    «Российское наступление на севере Украины привело к тому, что российские войска оказались примерно в 12 милях (19,3 км) от центра этого города», – пишет New York Times (NYT).

    Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

    «Но я не исключаю этого в принципе.<...> Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», – цитирует NYP президента России на пленарной сессии ПМЭФ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    21 июня 2025, 22:40 • Новости дня
    Мединский рассказал о важном помощнике в переговорах с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир».

    «Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», – сказал Мединский в интервью.

    Он добавил, что за многие десятилетия менялось множество вещей, но люди оставались прежними.

    «Те же страсти, желания, эмоции, обиды, амбиции, недостатки – все то же самое. Поэтому зная историю о том, как это было при схожих обстоятельствах, можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события, исходя из человеческой природы и закона повторения», – поделился Мединский.

    Говоря о двойной роли в ходе переговоров, когда он является одновременно и участником исторических событий, и историком, он заметил, что это «весьма поучительно… Интересно».

    Мединский отметил, что мы живем в «учебнике истории», поэтому сейчас как никогда важен системный подход к изучению истории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов, заявил один из авторов, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский.

    До этого Мединский обещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.

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    21 июня 2025, 22:53 • Новости дня
    Военный ВСУ погиб при подрыве купленного в интернете скутера

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб после подрыва скутера, который был приобретен через интернет и оказался заминированным, сообщило украинское издание «Страна».

    Военнослужащий ВСУ погиб при подрыве скутера, купленного через интернет, передает ТАСС .

    По информации издания «Страна», военные на Украине приобрели транспортное средство через онлайн-сервис, однако оно оказалось заминированным и взорвалось.

    Инцидент произошел в Харьковской области. В настоящее время расследованием занимается Служба безопасности Украины, однако официальных комментариев от полиции и СБУ пока не было.

    Случаи с неконтролируемым оборотом оружия на Украине участились. После начала раздачи оружия населению в феврале 2022 года число неучтенного оружия, по данным МВД Украины, достигло от 2 до 5 млн единиц к февралю 2024 года.

    Ранее инженерные подразделения группировки «Север» обнаружили взрывное устройство в детском самокате в одном из населенных пунктов Курской области.

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    21 июня 2025, 20:49 • Новости дня
    Российские силовики узнали пароли командующего ВСУ на сумском направлении

    Российские силовики узнали пароли от почты командующего ВСУ на сумском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силовые структуры получили пароли от основной электронной почты нового командующего группировкой ВСУ на сумском направлении, сообщили в силовых структурах.

    По их данным, основной почтовый домен, которым пользовался украинский командующий, был зарегистрирован на российском сервисе, передает ТАСС.

    Сотрудники силовых структур рассказали, что командующего зовут Олег Орестович Апостол, и ранее его пароли включали сочетания «24691991????» и «Qlpnx». Также он использовал на форумах ник «Бэтмен Айнани».

    Уточняется, что настоящая фамилия по отцу – Безушко, а фамилию Апостол он взял у отчима Ореста Владимировича.

    Мать Людмила Олеговна и сестра Наталья Арестовна, согласно данным силовиков, занимаются продажей косметики известной фирмы.

    Также собеседник агентства сообщил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений ВСУ на сумском направлении жалуются в социальных сетях на невозможность приобрести сильнодействующего обезболивающего препарата в украинских аптеках. Препарат продается только по рецепту, что затрудняет его получение для нужд штурмовых подразделений.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области.

    Президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, но такой вариант не исключен.

    Газета ВЗГЛЯД ранее указывала на историческое право Сум на возвращение в Россию.

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    21 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    На Украине сообщили о повреждении критического объекта в Херсоне

    В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден критический объект, начались перебои с водой

    Tекст: Вера Басилая

    Важный объект критической инфраструктуры оказался поврежден в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил глава подконтрольной Киеву администрации города Ярослав Шанько.

    Шанько сообщил, что объект критической инфраструктуры был поврежден в Херсоне, по этой причине в некоторых частях Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои с водоснабжением или пониженное давление в трубах, передает ТАСС.

    По словам Шанько, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы для устранения последствий повреждения. Также отмечается, что ночью в районах Херсонской области, контролируемых Киевом, один раз объявлялась воздушная тревога, которая продолжалась полтора часа.

    Ранее на территории Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей Украины объявили воздушную тревогу.

    В Кременчугском районе Полтавской области Украины после серии взрывов зафиксировали повреждения объектов энергетики.

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    22 июня 2025, 02:37 • Новости дня
    Симоньян назвала противостояние России Западу сложнее предыдущих войн

    Tекст: Ирма Каплан

    В истории России такого не было, так как в годы Великой Отечественной войны у СССР были союзники, сейчас против коллективного Запада страна держится почти в одиночку и проводит сложнейшую операцию, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Ольге Скабеевой на полях ПМЭФ.

    «Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, «если бы не мы, Украина продержалась бы три дня». «Если бы не мы», имея в виду США, естественно. Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно», – приводит слова Симоньян РИА «Новости».

    Сравнивая текущую ситуацию с годами Великой Отечественной войны, медиаменеджер напомнила, что тогда на стороне СССР были Соединенные Штаты, Великобритания и другие, воевали все вместе. Теперь же Россия противостоит  западному миру практически в одиночку.

    Симоньян добавила, что прекращение поддержки Киева со стороны США свел бы  украинский кризис на нет очень быстро. Если же Вашингтон пойдет на эскалацию,  ситуация будет хуже, чем в случае Израиля с Ираном.

    «Мы же заднюю не дадим, это же очевидно. <...> Мы что, «вернем» Донбасс им? Мы отдадим на растерзание Крым? Ну смешно даже представить. Мы костьми ляжем, чтобы этого не произошло. У нас есть для этого все возможности», – резюмировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Маргарита Симоньян отмечала, что многие уехавшие из России граждане теперь испытывают страх из-за невозможности вернуться.

    А писатель Захар Прилепин заявил, что внимания  заслуживают только те, кто остается верен своей стране даже в самые трудные времена, а покинувшие Россию могут вернуться, но уже не будут в центре общественного интереса.

    Днем ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как желание Европы навредить России уперлось в интересы США.

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    22 июня 2025, 07:53 • Новости дня
    «Северяне» перемололи «пушечное мясо» ВСУ, отразив 17 провальных контратак

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как командиры ВСУ направили более 100 солдат в безуспешные контратаки.

    «За сутки враг предпринял 17 безуспешных контратак: в окрестностях Андреевки и на направлении Кондратовки, в районе Новониколаевки, три около Алексеевки, четыре на подступах к Яблоновке, три в Юнаковке и пять на позиции Северян в окрестностях села Садки», – сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    По словам российских бойцов, в контратаках принимало участие «пушечное мясо». Всего в 17 контратаках противник задействовал свыше 100 человек, из которых более 40 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, а остальные бежали на исходные позиции.

    Шесть штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, станцией РЭБ и ПУ БПЛА «Северяне» уничтожили на Волчанском и Липцовском направлениях. В Волчанске зачистили 23 домовладения, на направлении села Волчанские Хутора  выбили врага из трех опорных пунктов.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров, согласно данным NYT.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    22 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    Le Monde узнала о согласовании с Россией резолюции ООН по Украине в феврале

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе подготовки резолюции ООН по Украине в феврале 2025 года США согласовывали проект документа с представителями России, пишет французская Le Monde со ссылкой на чиновников.

    «Потрепанный за два десятилетия, союз США и Европы наконец рассыпался из-за Украины <…> За кулисами 24 февраля 2025 года в ООН разыгрывалась жестока драма. Киев подготовил проект резолюции, осуждающий Москву, а США не только попросили Украину отозвать проект документа, но и предложили свой, более нейтральный», – пишет газета.

    Le Monde приводит свидетельства британцев и французов о том, что США за спинами союзников обсуждали свою резолюцию с Россией.

    Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Шеа сообщила коллегам из Франции и Британии Николя де Ривьеру и Барбаре Вудворд, что США просит Украину отозвать свой проект резолюции и рассчитывают на европейскую поддержку своего документа.

    Голосовали в итоге за американский проект резолюции, но он претерпел немало изменений, лишившись нейтрального смысла, уточняет РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН поддержала испанский проект,  призывающий обеспечить выполнение Израилем международных обязательств и немедленно прекратить блокаду Газы.

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    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей. Подробности

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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Наступление немецко-фашистских войск и их союзников на территорию СССР, начатое 22 июня 1941 года, было стремительным на всем протяжении государственной границы – за одним исключением. Более того, на этом участке советские войска не только не дали противнику перейти границу, но даже высадили десант на его территории и создали крупный плацдарм. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

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    Почему Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов»

    Президент Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы «добить» Иран и достать силами Пентагона до тех целей, которые недоступны для Израиля. Еще недавно этот же человек обещал останавливать войны и не применять силу без крайней необходимости. Что же с ним случилось? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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