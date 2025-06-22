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    Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию
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    ФАС начала проверять цены на воду в региональных аэропортах России
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    11 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    20 комментариев
    22 июня 2025, 07:24 • Новости дня

    Минобороны доложило об 11 уничтоженных над тремя регионами за ночь дронах

    Минобороны: Над тремя регионами России уничтожено за ночь 11 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    С вечера субботы до раннего утра воскресенья средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над тремя регионами России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

    «В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что девять БПЛА сбили над территорией Брянской области и по одному – над Смоленской областью и Республикой Крым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу российские средства ПВО  перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА над тремя регионами России.

    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    21 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году, сообщили в Театре Моссовета.

    Труппа театра выразила глубокие соболезнования близким и родным Валентины Илларионовны. «Уход Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

    Отмечается, что актриса посвятила всю жизнь искусству, сыграла более 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и около 100 ролей в кино и телефильмах. Талызина также была известна своими поэтическими программами и работой на радио, где читала стихи, прозу и участвовала в радиоспектаклях.

    Талызина была принята в труппу Театра Моссовета в 1968 году сразу после окончания ГИТИСа. На протяжении карьеры она воплотила на сцене образы как классического, так и современного репертуара, включая роли в произведениях Шекспира, Достоевского, Арбузова, Островского, Брехта и других авторов. В январе 2025 года актрисе исполнилось 90 лет, свой юбилей она отметила на сцене в спектакле «Волки и овцы».

    Сообщается, что о месте и времени прощания с Валентиной Талызиной будет объявлено дополнительно.

    На прошлой неделе народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Михаил Янко умер на 75-м году жизни.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Медведев назвал ответ России в случае применения «грязной» бомбы Киевом

    Медведев пригрозил ответить ТЯО на применение «грязной» бомбы Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о готовности России применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг крайне опасной провокацией, на которую Москва вынуждена будет ответить соразмерно.

    «Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», – написал политик.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев способен создать «грязную ядерную ракету».

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    21 июня 2025, 11:16 • Новости дня
    Глава «Роснефти» Сечин представил на ПМЭФ синтетическую нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ анонсировал запуск технологии синтетической нефти, произведенную по технологии компании.

    Он уточнил, что компания завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL, а все стадии технологического процесса защищены патентами, передает ТАСС.

    Сечин заявил, что внедрение этой технологии планируется на Таймыре и подчеркнул, что представленная синтетическая нефть состоит из чистых молекул углеводородов и не содержит серы.

    Глава «Роснефти» выразил мнение, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать избытка нефти на мировом рынке. По его словам, несмотря на рост добычи, мировые запасы углеводородов сейчас находятся на минимуме за последние пять лет.

    Сечин также сообщил, что за последние четыре года поставки мазута и вакуумного газойля из России в Саудовскую Аравию увеличились более чем в шесть раз. Он отметил, что импорт российских темных нефтепродуктов помогает Саудовской Аравии удовлетворять потребности энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспортных поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают ужесточение антироссийских санкций, включая ограничения на нефть, газ и финансовый сектор.


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    21 июня 2025, 09:41 • Новости дня
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства.

    «Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», – передает ТАСС его слова.

    «Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», – указал Путин.

    Он добавил, что украинские власти должны руководствоваться национальными интересами, а не интересами марионеточных режимов, выступающих против России.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

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    21 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    В Тульской области объявили ракетную опасность

    Власти Тульской области объявили ракетную опасность

    В Тульской области объявили ракетную опасность
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщает министерство региональной безопасности региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что тревога была объявлена в 13.05. Гражданам рекомендовано укрыться в подземных пространствах, на нижних этажах зданий, в помещениях без окон с несущими стенами или в защитных сооружениях. Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее безопасное место и сохранять спокойствие.

    Местные власти регулярно информируют население о подобных случаях и напоминают о необходимости оперативно реагировать на сигналы тревоги.

    За минувшие сутки система ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ.

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    21 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Минобороны: Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате успешного наступления подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны России сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили углубленное продвижение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.

    На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР.

    До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    21 июня 2025, 23:18 • Новости дня
    NYT сообщила о 19 км между ВС России и Сумами

    NYT: Российским войскам осталось 19,3 км до центра Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Газета NYT сообщила, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    «Российское наступление на севере Украины привело к тому, что российские войска оказались примерно в 12 милях (19,3 км) от центра этого города», – пишет New York Times (NYT).

    Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

    «Но я не исключаю этого в принципе.<...> Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», – цитирует NYP президента России на пленарной сессии ПМЭФ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    21 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении украинцев к дружбе с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство граждан Украины заинтересованы в поддержании дружеских отношений с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью Sky News Arabia российский лидер напомнил, что вопросы двусторонних отношений обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и тогда стороны находились на грани подписания соглашения, передает РИА «Новости».

    «Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», – сказал Путин.

    Ранее в интервью Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства. Он также заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами.

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    21 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку

    Политолог Данилин: Россия показала способность развиваться без указки глобалистских центров

    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская экономика показывает рост, причем не за счет сырьевых доходов. Это происходит на фоне стагнации на Западе и становления нового мироустройства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. О структурных изменениях в российской экономике и о новом миропорядке президент России Владимир Путин говорил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Российская экономика становится довольно привлекательной для инвестиций. Петербургский международный экономический форум показывает, что партнерство и проекты со странами Глобального Юга активно развиваются, особенно с учетом того, что Запад решил отрезать себя от России», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, то, что Россия снята с ресурсной иглы, уже замечают иностранцы. «Нефтяной и газовый экспорт, конечно, важнейшая составляющая российского бюджета, но есть и другие локомотивы роста – это торговля сельхозпродукцией и вооружениями, это машиностроение. Экономика развивается, появляются инновационные производства. Это очень важно» – поясняет эксперт,

    Данилин отмечает, что в российской экономике еще остаются проблемы, «но при этом она показывает высокий рост». «В прошлом году он составил почти 4,3 %,  несмотря на санкции и внешнее давление. Очевидно, что Россия справляется. За последние четыре года рост экономики составил 12,7 %, а в Европе по большой части стагнация. Попытки подорвать российскую экономику не достигли успеха. Мы частично заместили импорт. Все это очень правильно», – подчеркнул спикер.

    Данилин особо отметил, что в ответах на вопросы президент России Владимир Путин не стал присваивать себе заслуги в создании новой системы международных отношений, а констатировал неизбежность и естественность формирования нового многополярного мира.

    «Тенденциям развития мирового порядка никуда не деться. Даже вице-президент США Джей Ди Вэнс признает, что эпоха однополярности и гегемонии Соединенных Штатов уходит в прошлое. Важно на фоне этого транзита обеспечить более справедливый миропорядок, чтобы это происходило не через конфронтацию, а через сотрудничество», – считает эксперт.

    По мнению Данилина, искренними были выступления остальных спикеров пленарного заседания. «Выступление шейха Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифы было очень показательным. Он сказал, что президентом России можно только гордиться. Это правда: в Италии и Германии до сих пор висят портреты Путина в качестве примера того, как страна может выбирать свой собственный и суверенный путь развития, несмотря на внешнее давление. Мы можем развиваться самостоятельно, а не по указке глобалистских центров», – добавил Данилин.

    В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Президент отметил, что наращивание ненефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. По его словам, России нужно «концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большой степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране». Говоря о структуре экономического роста, президент отметил, что вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим.

    В ходе ответов на вопросы, президент России коснулся и геополитики. Он заявил, что новый миропорядок возникает естественным образом. «Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, с тем чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран, – сказал Путин. –  Мы очень рассчитываем на то, что все страны это будут осознавать и в конце концов поймут, как я уже сказал, что такой способ – способ найти решение – лучше, чем способ давления и чем на самом деле тот неоколониальный по сути своей миропорядок, в котором жило человечество на протяжении многих-многих столетий, если не тысячелетий».

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    21 июня 2025, 22:40 • Новости дня
    Мединский рассказал о важном помощнике в переговорах с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир».

    «Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», – сказал Мединский в интервью.

    Он добавил, что за многие десятилетия менялось множество вещей, но люди оставались прежними.

    «Те же страсти, желания, эмоции, обиды, амбиции, недостатки – все то же самое. Поэтому зная историю о том, как это было при схожих обстоятельствах, можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события, исходя из человеческой природы и закона повторения», – поделился Мединский.

    Говоря о двойной роли в ходе переговоров, когда он является одновременно и участником исторических событий, и историком, он заметил, что это «весьма поучительно… Интересно».

    Мединский отметил, что мы живем в «учебнике истории», поэтому сейчас как никогда важен системный подход к изучению истории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов, заявил один из авторов, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский.

    До этого Мединский обещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.

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    21 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение базы бригады ВСУ «Лють» в ДНР
    Минобороны показало уничтожение базы бригады ВСУ «Лють» в ДНР
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Удар был нанесен расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, операторы российских БПЛА поразили несколько пунктов временной дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах Клебан-Быка и Яблоновки.

    Ранее у населенного пункта Конотоп в Сумской области оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил пункт постоянной дислокации ВСУ.

    Также на прошлой неделе российский ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по командному пункту украинской группы «Луганск» в Дружковке на территории ДНР.

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    21 июня 2025, 12:08 • Новости дня
    Володин заявил о необходимости снижения ключевой ставки

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что на фоне замедления инфляции и ожиданий рынка пришло время снизить ключевую ставку для поддержки роста экономики.

    В своем Telegram-канале он указал, что инфляция снижается и по итогам года прогнозируется на уровне 7%, что, по его мнению, должно стать сигналом для Центрального банка к пересмотру ставки, которая остается высокой.

    Он подчеркнул, что ранее ЦБ объяснял высокую ключевую ставку растущей инфляцией, однако теперь, учитывая динамику показателя и другие факторы, необходимо рассматривать снижение ставки как очевидное ожидание. Володин указал, что Госдума намерена возвращаться к этому вопросу и работать над созданием условий для развития российской экономики.

    Также председатель Госдумы заявил, что одной из приоритетных задач является недопущение рецессии и стагнации, подчеркнув важность совместной работы с правительством для достижения этой цели. Володин также добавил, что Петербургский международный экономический форум становится все более значимым событием, демонстрируя развитие России и интерес к ней со стороны других стран.

    Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что рыночная ипотека в России может начать выравниваться при ключевой ставке Центробанка в пределах 16-17%.

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

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    21 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Глава Минцифры отверг возвращение иностранных цифровых платформ в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр цифрового развития Максут Шадаев высказал мнение о маловероятности возобновления работы иностранных интернет-платформ на российском рынке.

    Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что, по его мнению, нет оснований для возвращения в Россию зарубежных платформ, передает ТАСС. Глава Минцифры отметил, что несмотря на постоянные обсуждения о возможном возвращении иностранных сервисов, он «не видит для этого никаких оснований».

    «Существуют ожидания, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я, честно, не вижу для этого никаких оснований, но все время обсуждается, что «вот-вот вернутся» и все, что мы непосильным трудом отвоевали, все будет обратно потеряно», – заявил министр.

    Он уточнил, что до начала спецоперации на Украине многие зарубежные платформы не исполняли в полном объеме российские законы, в том числе по хранению персональных данных и другим требованиям.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие законопроекта, который должен стать основой для регулирования и развития российских цифровых платформ в условиях глобальной конкуренции.

    Совет Федерации одобрил закон о запуске единого отечественного приложения для объединения государственных, финансовых и коммерческих цифровых сервисов.

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    21 июня 2025, 10:36 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости появления ядерного оружия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым условием урегулирования кризиса на Украине является исключение возможности появления на территории страны ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью Sky News Arabia он отметил, что Украина должна объявить нейтралитет, не присоединяться к иностранным союзам и гарантировать невозможность получения ядерного оружия, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что выполнение этих требований станет основой для долгосрочной стабильности в регионе. Он также добавил, что игнорирование этих и других условий, включая признание суверенитета России над Донбассом и Новороссией, «может привести к возобновлению вооруженного конфликта».

    «Необходимо объявить нейтралитет Украины, неприсоединение к каким-либо иностранным союзам, а также исключить возможность получения ядерного оружия», – сказал он.

    Ранее в интервью Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства. Он также заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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