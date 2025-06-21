Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.9 комментариев
Минобороны сообщило о пяти сбитых за ночь дронах над тремя регионами России
Минобороны: За ночь над регионами России сбито пять дронов ВСУ
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА над тремя регионами России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
«В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по два дрона было сбито над территориями Курской и Воронежской областей и один – над Республики Мордовия.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Минобороны сообщило о работе дежурных средств ПВО, которые за два часа уничтожили над тремя регионами страны 23 украинских дрона.