Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.7 комментариев
Силы ПВО за два часа уничтожили более 20 БПЛА над тремя российскими регионами
Минобороны: Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над тремя российскими регионами
Минобороны России сообщило в Teleram-канале о работе дежурных средств ПВО, которые за два часа уничтожили над тремя регионами страны 23 украинских дрона.
«20 июня с 22.00 до 23.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 15 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, еще шесть – над Курской областью, два дрона нейтрализовали над Воронежской областью.
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