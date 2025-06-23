Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.2 комментария
Иран опроверг уничтожение ядерных объектов после ударов США
Штаб ВС Ирана сообщил о провале атаки США по ядерным объектам
Официальный представитель иранских вооруженных сил отметил, что удары США не достигли поставленных целей и не нанесли ущерба объектам.
Американские удары по ядерным объектам Ирана не достигли поставленных целей и не нанесли ущерба, заявил представитель центрального штаба вооруженных сил Исламской республики «Хатам-аль-Анбия» в эфире IRIB, передает «Газета.ru».
«Действия Вашингтона были необходимы для возрождения умирающего Израиля, но они не принесли плодов», – отметил представитель штаба. Он добавил, что эта атака только расширила список законных целей для иранских вооруженных сил.
По словам военного, последствия действий США могут привести к распространению конфликта на весь Ближний Восток. Таким образом, атака, по оценке иранской стороны, стала лишь катализатором для дальнейшей эскалации.
США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня.
Международные инспекторы до сих пор не обнаружили 400 килограммов обогащенного урана после авиаудара. Высшее военное руководство Ирана пообещало предпринять решительные действия в ответ на произошедшее.